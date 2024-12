Stasera arriva il "bacio" Luna-Venere visibile a occhio nudo

Il conto alla rovescia è ormai iniziato, e tra poche ore Luna e Venere "danzeranno" insieme nel cielo di dicembre. L'incontro tra il nostro satellite naturale e il Pianeta che prende il nome dalla dea romana dell'amore e della bellezza non è certo un evento rarissimo, ma racchiude sempre un fascino particolare. Il "bacio" di stasera sarà perfettamente visibile a occhio nudo.

Luna e Venere "danzano" in cielo stasera, 4 dicembre 2024

Una "danza celeste" promette di tenere molti skywatcher con lo sguardo incollato al firmamento. I protagonisti di questo "ballo" saranno Luna e Venere, che stasera si troveranno a condividere la stessa porzione di cielo. Come vi abbiamo già spiegato, durante una congiunzione i due corpi celesti non saranno realmente vicinissimi, ma a noi che li osserviamo dalla Terra daranno l'illusione ottica di arrivare quasi a sfiorarsi. Ed è proprio questo che stasera potremmo osservare, con la Luna che incontrerà Venere nella costellazione del Sagittario.

©Stellarium - cielo del 4 dicembre ore 18:00 circa

Come vedere la congiunzione Luna-Venere

Come fanno sapere dall'Uai, chi non vorrà perdersi questo spettacolo celeste dovrà semplicemente alzare gli occhi al cielo poco dopo il tramonto. La Luna crescente - con una luminosità di appena l'11,4% - apparirà alta sull'orizzonte affiancata a Venere. Non serviranno strumentazioni particolari, poiché - in presenza di cieli sereni - lo spettacolo sarà perfettamente visibile a occhio nudo. Per un'osservazione ottimale consigliamo di scegliere punti di osservazione lontani dalle fonti di inquinamento luminoso delle città.

Spettacolo ricco di sorprese

Cieli bui e l'assenza di binocoli o telescopi permetteranno anche di poter contare su un campo visivo più ampio e affascinante, che potrebbe regalarci anche una "sorpresa nella sorpresa". Le sigma Hydridi saranno infatti vicine al loro picco, e non è da escludere che qualche stella cadente possa regalarci "fiammate" improvvise in cielo. L'osservazione di questo sciame meteorico quest'anno sarà favorita proprio dall'assenza di disturbo lunare.

E le sorprese non finiscono qui, perché poche ore dopo il "bacio" Luna-Venere potremmo anche assistere a un altro evento celeste, con Marte che si immergerà nell'ammasso stellare del Presepe, regalandoci un altro emozionante spettacolo visibile a occhio nudo.