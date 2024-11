Eventi astronomici del mese di dicembre 2024? Cosa ci attende

L'ultimo mese di questo 2024 ci riserva una serie di eventi celesti imperdibili. Gli appassionati di astronomia non potranno mancare all'appuntamento con gli sciami meteorici tipici di questo periodo, ma anche con le diverse costellazioni planetarie che disegneranno spettacoli indimenticabili nel firmamento. Oltre a questi eventi celesti ci sarà il solstizio d'inverno e la Luna Fredda, l'ultimo plenilunio 2024.

Cielo di dicembre 2024, tutti gli appuntamenti celesti da non perdere

Il mese che sta per iniziare ha in serbo moltissime sorprese per gli skywatcher. Tanti sono gli appuntamenti da segnare in agenda per non perdere nessun evento che il firmamento ci offre gratis.

Tra le tante date da cerchiare in rosso sul calendario c'è quella che vedrà splendere in cielo l'ultima Luna Piena 2024, ma anche quella che vedrà uno degli sciami più proficui raggiungere il loro picco. Non dimentichiamoci poi dei "baci" celesti e del solstizio d'inverno, che segnerà l'inizio ufficiale della stagione astronomica. Pronti a prendere nota?

Le costellazioni di dicembre, spettacoli da non perdere

Le congiunzioni planetarie arricchiranno l'ultimo mese dell'anno. Si inizierà il 2 dicembre, con Venere e la Luna che danzeranno vicine nel cielo serale, creando uno spettacolo imperdibile all’orizzonte occidentale subito dopo il tramonto.

La sera del 4 dicembre la Luna tramonterà insieme a Venere. mentre nella notte dell'8 dicembre troveremo invece il nostro satellite "danzerà" con Saturno. Nella notte tra il 12 e il 13 dicembre la troveremo invece immersa nell'ammasso stellare delle Pleiadi, e 48 ore dopo sarà in congiunzione con Giove.

La Luna calante incontrerà poi Marte nella notte tra il 18 e il 19 dicembre.

Occorrerà attendere la fine del mese per ammirare un altro incontro ravvicinato nel cielo invernale. Il 28 dicembre Mercurio e Marte saranno protagonisti di una congiunzione planetaria che ci permetterà di ammirare uno dei Pianeti più "sfuggenti" del firmamento, Mercurio.

Luna Fredda 2024, l'ultimo plenilunio dell'anno

Quando potremmo ammirare per l'ultima volta quest'anno il disco lunare completamente illuminato? L'ultimo plenilunio 2024 è atteso per il 15 dicembre alle 09:02 GMT (10:02 ora italiana). Come fanno sapere dall'Uai la Luna si troverà nella costellazione dei Gemelli.

Il plenilunio di dicembre è conosciuto come Luna Fredda, o Cold Moon, un nome che evoca le basse temperature tipiche di dicembre. Come sempre accade infatti, i nomi dei pleniluni derivano dalle tradizioni dei nativi americani, che usavano dare appellativi all'evento legati alle condizioni del periodo. Altri nomi della luna piena di dicembre sono Luna delle Lunghe Notti e Luna prima di Yule, appellativo attribuito dai Celti per indicare il plenilunio vicino al solstizio d'inverno.

A dicembre non perdiamo la Luna Nera

Il nostro satellite naturale sarà protagonista anche di un altro evento celeste, senza dubbio insolito e sempre collegato alle fasi lunari. A dicembre infatti avremmo 5 fasi lunari, perché si verificherà due volte la Luna Nuova. Tale evento è indicato con l'espressione "Luna Nera" o "Black Moon", da non confondere con la Luna Blu, che si verifica quando in un mese si verifica la seconda Luna Piena.

La Luna Nera si verificherà il 1° dicembre, mentre la seconda Luna Nuova del mese è attesa per il giorno 30.

Il solstizio d'inverno segnerà l'inizio della stagione astronomica

Durante il mese di dicembre assisteremo all'inizio dell'inverno. Il primo ad arrivare sarà quello meteorologico, che prenderà il via il 1° dicembre, mentre per quello astronomico dovremmo attendere il 21 dicembre alle 9:20, momento in cui si verificherà il solstizio d'inverno. L'evento vedrà il nostro emisfero inclinato in modo tale da ricevere il minor irraggiamento solare, e segnerà di fatto la notte più lunga dell'anno.

Stelle cadenti di dicembre, tutti pronti con i desideri?

Gli sciami meteorici tipici di dicembre comprendono alcuni appuntamenti da non perdere.

Ad aprire lo show celeste saranno le sigma Hydridi, che raggiungeranno il picco nella notte tra il 5 e il 6 dicembre. Queste velocissime meteore da diversi anni mostrano un'attività abbastanza sostenuta. Il 10 dicembre sarà il turno delle chi Orionidi che infiammeranno il cielo soprattutto nella seconda parte della note.

Tra gli eventi più attesi c'è sicuramente quello che vedrà protagonista lo sciame meteorico delle Geminidi, che raggiungerà il suo apice nella notte tra il 13 e il 14 dicembre. Questo sciame - originato dai detriti dell'asteroide 3200 Phaethon - regalerà un'intensa attività meteorica, con un massimo previsto di circa 120 meteore all’ora. Sfortunatamente però le Geminidi 2024 saranno penalizzate dal bagliore lunare. Il nostro satellite sarà infatti illuminato al 99,6% rendendo di fatto difficile individuare queste meteore nonostante lo ZHR piuttosto alto.

Se non riuscite a individuarne nessuna, prima di rimettere via i desideri in attesa dei primi sciami 2025, potrete tentare nella notte tra il 19 e il 20 dicembre con le Lincidi, o ancora con le le theta Geminidi che "infiammeranno" il cielo nella notte di Natale.