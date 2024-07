Stanotte il cielo si "infiamma" sotto una pioggia di stelle cadenti

Luglio ormai volge al termine, ma prima di lasciarci è pronto a regalarci un'ultima serata imperdibile. Proprio stanotte infatti raggiungeranno il picco le alfa Capricornidi, che promettono suggestive piogge di stelle cadenti alle quali affidare qualche bel desiderio da esaudire.

Nel cielo di luglio 2024 "brillano" le alfa Capricornidi

Sarà senza dubbio un fine mese imperdibile per tutti gli appassionati di fenomeni celesti, che potranno salutare il cielo di luglio immersi in una pioggia di stelle cadenti.

Come fanno sapere dall'Uai infatti, questo sciame raggiungerà il picco proprio nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto. Il radiante - ovvero il punto dal quale sembra che le meteore abbiano origine - si troverà nella costellazione del Capricorno e culminerà verso l'1:00 di notte a quasi 40° di altezza sull’orizzonte. Si tratta della componente principale del sistema complesso eclitticale delle alpha Capricornidi, originate dalla cometa Honda Mrkos Pajdusakova e in parte dal pianetino Adonis.

Queste meteore sono all'apparenza lente e poco numerose, ma caratterizzate da un colore brillante e dall'esplosione finale che dona loro la capacità di creare spettacoli molto suggestivi. Presentano uno ZHR che raramente supera le 5 meteore all'ora, ma quest'anno potremmo contare su alcuni particolari che renderanno più facile la loro osservazione.

Le alfa Capricornidi 2024 si presenteranno infatti con le migliori condizioni, visto che nella notte di picco non ci sarà alcun disturbo lunare. Il nostro satellite - dopo il plenilunio dello scorso 21 luglio - avrà una luminosità di appena il 16%.

©Stellarium - cielo del 1° agosto ore 1:00 circa

Come vedere le alfa Capricornidi

Lo spettacolo di stanotte sarà perfettamente visibile a occhio nudo. L'impiego di strumentazioni - come binocoli o telescopi - oltre a essere completamente inutile rischierebbe di creare limitazioni all'osservazione poiché non permetterebbe di spaziare lo sguardo in un'ampia porzione di cielo.

Stabilito che non serviranno binocolo o telescopi, vediamo quali altri accorgimenti ci permetteranno di avere una visuale ottimale. Come sempre accade quando parliamo di fenomeni celesti, la scelta di luoghi particolarmente bui, permetterà di individuare il maggior numero di meteore. Come già anticipato la Luna gibbosa calante non recherà alcun disturbo all'osservazione, e scegliendo luoghi lontani dalle fonti luminose delle città non sarà difficile individuare qualche stella cadente a cui affidare i nostri desideri.