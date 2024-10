Pioggia di stelle cadenti in arrivo nella notte tra il 7 e l’8 ottobre

Il cielo torna a essere protagonista di splendidi spettacoli gratuiti. Stanotte non perdiamo le splendide Draconidi, che "infiammeranno" il firmamento regalandoci uno spettacolo indimenticabile.

Draconidi, le prime stelle cadenti d'ottobre

Quest'anno il titolo di "prime stelle che raggiungono il picco in ottobre" spetterà alle Draconidi, che raggiungeranno il massimo proprio stanotte. Poco prima dell'alba queste meteore - originate dalla cometa Giacobini Zinner - ci regaleranno una splendida pioggia di stelle cadenti.

Come fanno sapere dall'Uai , l'Unione astrofili italiani, l'osservazione delle Draconidi 2024 sarà particolarmente favorevole, anche grazie all'assenza di disturbo lunare. Il nostro satellite, dopo il novilunio dello scorso 2 ottobre, avrà una luminosità di appena il 20%. Il radiante - ovvero il punto da cui sembra che le stelle cadenti partano - sarà nella costellazione del Drago e osservabile per tutta la notte, raggiungendo la massima altezza sull’orizzonte a quasi 65° dopo il crepuscolo serale.

Se il tempo sarà clemente queste meteore assicureranno uno spettacolo imperdibile. Sebbene non si tratti di uno sciame particolarmente proficuo - si parla di 5 meteore ogni ora - è particolarmente apprezzato per la luminosità e la persistenza delle scie che infiammano il cielo. Quest'anno poi non possiamo escludere che queste stelle cadenti ci possano regalare qualche exploit. La Terra passerà infatti attraverso due tracce di polvere lasciate dalla cometa genitrice delle Draconidi, nel 1852 e nel 1859.

©Stellarium - cielo dell'8 ottobre ore 5:00 circa

Consigli per vedere le Draconidi 2024 al meglio

Come anticipato il nostro satellite non creerà nessuna interferenza alla visualizzazione delle meteore. Potendo contare su una Luna crescente dalla luminosità molto debole avremmo le migliori condizioni per ammirare una pioggia di stelle cadenti che promette davvero di tenere con gli occhi incollati al firmamento migliaia di skywatcher.

Lo spettacolo sarà perfettamente visibile a occhio nudo, e per garantirci il maggior numero di meteore sarebbe opportuno scegliere un luogo lontano dalle fonti di inquinamento luminoso delle città. Dopo aver atteso una mezz'ora - per dare modo agli occhi di abituarsi all'oscurità - potremmo alzare lo sguardo e metterci in attesa.

Non dovremmo cercare di individuare il radiante, poiché più vicine sono le meteore al radiante e più corte sono le loro scie. Per osservarle al meglio dovremmo solo alzare gli occhi al cielo ed essere pazienti.