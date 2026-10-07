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Squalo lanterna scoperto alle Mauritius: un animale da record?

Al largo delle Mauritius è stato rivenuto un esemplare femmina di squalo lanterna dalla dimensioni veramente piccole. Sarà un animale da record? Troppo presto per stabilirlo, ma il ritrovamento è comunque molto importante
Ambiente7 Ottobre 2026 - ore 14:17 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Lo squalo lanterna è stato scoperto alle Mauritius o meglio nelle acque profonde dell’Oceano Indiano. Come mai la notizia desta così scalpore? Una nuova specie è stata identificata, già questo sarebbe incredibile, ma a quanto pare siamo di fronte ad un animale da record. La descrizione dello squalo lanterna è stata pubblicata sul Journal of the Ocean Science Foundation e aggiunge un nuovo tassello alla conoscenza della fauna che vive nelle zone più difficili da esplorare degli oceani. Ecco cosa sappiamo si questo squalo così particolare.

Squalo lanterna, un piccolo squalo dal muso particolare

Come è fatto lo squalo lanterna? Cosa sappiamo di lui? Appartenente alla specie dell'Etmopterus bulbosus, si tratta di un piccolo predatore lungo appena 21,5 centimetri. Un vero e proprio record. Gli altri squali sono molto più lunghi di lui. Quali sono le sue caratteristiche? Ebbene gli scienziati hanno potuto analizzare l'esemplare femmina rinvenuto nelle acque al largo delle Mauritius, tra i 400 e i 500 metri di profondità. Sappiamo così che lo squalo lanterna si distingue soprattutto per il caratteristico muso arrotondato e pronunciato. E' di colore scuro, con tonalità brune e sfumature violacee.

Altra peculiarità? Ha denti dermici, ovvero piccole strutture presenti sulla pelle che in questa specie assumono una particolare disposizione nella zona laterale del corpo. Come altri squali lanterna, anche il nuovo animale è associato alla bioluminescenza: sulla pelle sono presenti fotofori, organi capaci di produrre luce. Come mai questo animale ha tale capacità? Ebbene Madre Natura lo ha dotato della possibilità di produrre luce in quanto nelle profondità oceaniche, dove la luce solare è quasi completamente assente, gli serve poter comunicare con i suoi simili, ma anche un aiuto per cercare le prede o per difendersi dai suoi predatori.

Perché lo squalo lanterna rivenuto è un animale da record? Il più piccolo al mondo.

Perché si dice che lo squalo lanterna rivenuto alla Mauritius sia un animale da record? Perché potrebbe essere lo squalo più piccolo al mondo. L'esemplare rivenuto, infatti, misura, come dicevamo, solamente 21,5 centimetri e si avvicina moltissimo al record stabilito dallo squalo lanterna nano che ad oggi è considerato il più piccolo squalo conosciuto.

Quando si scoprirà se è un vero animale da record o no? E' ancora troppo presto. E' impossibile, infatti, fare confronti o affermazioni precise e assegnare il primato alla nuova specie con le dimensioni di un singolo individuo. Non basta questo unico dato per stabilire con certezza il record e nemmeno le lunghezze medie della specie. Bisognerà avere pertanto un po' di pazienza in quanto serviranno dunque altri ritrovamenti e nuove osservazioni.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Ottobre ore 14:58

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