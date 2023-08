Squalo con denti simili a quelli umani: la scoperta di un gruppo di ricercatori in Australia

Credits: Australian National Science Agency

In Australia è stato scoperto uno squalo con la dentatura simile a quella dell'uomo. Un gruppo di ricercatori guidato dall’Australian National Fish Collection ha scoperto recentemente una nuova specie di squalo. Tutto quello che sappiamo.

Australia, scoperto uno squalo con denti simili ai nostri

Un gruppo di ricerca guidato dall’Australian National Fish Collection ha scoperto in Australia l'esistenza di una nuova specie di squalo. Fin qui nulla di strano se non fosse che questa specie di squalo presenta dei denti simili a quelli umani. Si tratta di una scoperta importante che apre ad una serie di studi sull'evoluzione di questo superordine di pesci cartilaginei predatori, dalle forti mascelle e di dimensioni medio-grandi, i cui membri sono comunemente noti con il nome di squalo o pescecane.

La nuova specie di squalo scoperta dal gruppo di ricercatori australiano era geneticamente già conosciuto, ma non era mai stato trovato prima d'ora. Si tratta della specie Heterodontiformes caratterizzato da file di denti simili a quelli degli squali già conosciuti nella parte anteriore, ma con molari simili a quelli umani in quella posteriore. Una caratteristica del tutto unica per questo tipo di animale. Helen O’Neill, coautrice del lavoro, ha spiegato: "questo ordine di squali assomiglia a fossili di squali estinti da tempo con morfologia simile, comprese le spine. Ma ora sappiamo che non sono strettamente imparentati".

Heterodontiformes, la nuova specie di squalo con molari "umani"

La scoperta delle specie di squalo Heterodontiformes in Australia apre nuovi scenari sulla conoscenza di questi animali. La scienziata Helen O’Neill parlando di questa nuova specie ha rivelato che questi squali sono dotati di una bocca piccola, ma con mascelle molto più grandi rispetto alle dimensioni del cranio. Generalmente questa specie di squalo si trova nei fondali marini e si nutre di molluschi e crostacei. Gli Heterodontiformes sono un'unica famiglia, ma al suo interno ci son dieci specie differenti tra qui Port Jackson e l'Heterodontus zebra.

Durante uno studio dei fondali marini e della biodiversità nel Gascoyne Marine Park, a sud di Ningaloo Reef nell’Australia occidentale, un gruppo di ricercatori ha scoperto un esemplare di squalo del tutto nuovo: la specie Heterodontus marshallae. Questa specie di squalo vive al largo dell’Australia nordoccidentale, in acque profonde da 125 a 229 metri e ha diversi tratti comuni alle specie Heterodontus zebra come spiegato da Will White, primo autore della ricerca: "entrambe le specie sono pallide con 22 bande e selle marrone scuro. Ma hanno piccole differenze nei segni sul muso e sotto le fessure branchiali. Mettono anche le uova in posti diversi".