Spiagge italiane da record: 3 tra le più belle del mondo secondo i viaggiatori di Tripadvisor 2026

C'è anche l'Italia nella speciale classifica pubblicata da Tripadvisor 2026 circa le spiagge più belle al mondo. I "Travellers’ Choice Awards Best of the Best Beaches 2026" hanno inserito ben 3 spiagge italiane tra quelle più straordinarie del mondo. Scopriamo insieme quali sono.

Quali sono le spiagge italiane più belle secondo Tripadvisor 2026?

Sono stati resi noti i Travellers’ Choice Awards Best of the Best Beaches 2026, ossia le votazioni dei viaggiatori di Trip Advisor sulle spiagge più belle del mondo. Tra il il 30 novembre 2024 e il 1° dicembre 2025 milioni di viaggiatori hanno pubblicato le recensioni su alcune delle spiagge più belle al mondo.

Dopo un'attenta analisi, combinata in base alla bellezza del luogo, servizi presenti e qualità, Trip Advisor ha stilato una classifica con le 24 spiagge più belle premiando anche l'Italia. Sono 3 le spiagge italiane che hanno conquistato la classifica, arrivando anche nella top ten.

In ottava posizione, infatti, c'è Spiaggia La Pelosa in Sardegna votata come "spiaggia eccellente per nuotare. Le sue acque limpide e tranquille rimangono all'altezza delle ginocchia molto lontano dalla costa". Un posto davvero speciale dove è possibile trascorrere ore all'insegna del relax in un vero e proprio paradiso.

A seguire in 18ima posizione troviamo la Spiaggia dei Conigli, sull’isola di Lampedusa. Si tratta di un paradiso naturale incontaminato nell'area protetta delle Pelagie, una spiaggia conosciuta in tutto il mondo per le sue acque cristalline e la sabbia chiara. L'accesso è limitato, regolato da prenotazione obbligatoria online in estate, la spiaggia è raggiungibile solo a piedi tramite un sentiero.

La terza ed ultima spiaggia italiana è la Spiaggia La Cinta, in Sardegna, che conquista la 24esima posizione. È la spiaggia più famosa di San Teodoro è solitamente è la prima meta per i viaggiatori che arrivano per la prima volta in Gallura. Le acque cristalline con sfumature turchesi regalano un soggiorno da sogno, ma in questa spiaggia è possibile anche praticare kitesurf e snorkeling.

La classifica delle spiagge più belle al mondo del 2026 secondo Tripadvisor

A seguire la classifica completa votata dai viaggiatori di Tripadvisor sulle spiagge più straordinarie al mondo nel 2026:

Isla Pasion – Cozumel, Messico Spiaggia di Elafonissi – Creta, Grecia Laguna di Balos – Kissamos, Grecia Eagle Beach – Eagle Beach, Aruba Praia da Falésia – Algarve, Portogallo Banana Beach – Ko He , Thailandia La Jolla Cove – California, Stati Uniti Spiaggia La Pelosa – Sardegna, Italia Manly Beach – Sydney, Australia Boulders Beach – Simon’s Town, Sudafrica Falassarna Beach – Creta, Grecia Platja De Muro – Maiorca, Spagna Tobacco Bay Beach – St. George, Bermuda Paleokastritsa Beach - Corfù, Grecia Kite Beach – Dubai, Emirati Arabi Kelingking Beach – Nusa Penida, Indonesia Clearwater Beach – Clearwater, Florida Spiaggia dei Conigli – Lampedusa, Italia Bondi Beach – Sydney, Australia Playa de Maspalomas – Gran Canaria, Spagna Poipu Beach Park – Poipu, Koloa, Kauai, Hawaii Plage de Palombaggia – Corsica, Francia Ipanema Beach – Rio de Janeiro, Brasile Spiaggia La Cinta – Sardegna, Italia

















