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Spiagge italiane da record: 3 tra le più belle del mondo secondo i viaggiatori di Tripadvisor 2026

È stata pubblicata la speciale classifica delle spiagge più belle al mondo secondo i viaggiatori di Tripadivsor 2026: tre sono italiane.
Viaggi17 Marzo 2026 - ore 11:03 - Redatto da Meteo.it
Viaggi17 Marzo 2026 - ore 11:03 - Redatto da Meteo.it

C'è anche l'Italia nella speciale classifica pubblicata da Tripadvisor 2026 circa le spiagge più belle al mondo. I "Travellers’ Choice Awards Best of the Best Beaches 2026" hanno inserito ben 3 spiagge italiane tra quelle più straordinarie del mondo. Scopriamo insieme quali sono.

Quali sono le spiagge italiane più belle secondo Tripadvisor 2026?

Sono stati resi noti i Travellers’ Choice Awards Best of the Best Beaches 2026, ossia le votazioni dei viaggiatori di Trip Advisor sulle spiagge più belle del mondo. Tra il il 30 novembre 2024 e il 1° dicembre 2025 milioni di viaggiatori hanno pubblicato le recensioni su alcune delle spiagge più belle al mondo.

Dopo un'attenta analisi, combinata in base alla bellezza del luogo, servizi presenti e qualità, Trip Advisor ha stilato una classifica con le 24 spiagge più belle premiando anche l'Italia. Sono 3 le spiagge italiane che hanno conquistato la classifica, arrivando anche nella top ten.

In ottava posizione, infatti, c'è Spiaggia La Pelosa in Sardegna votata come "spiaggia eccellente per nuotare. Le sue acque limpide e tranquille rimangono all'altezza delle ginocchia molto lontano dalla costa". Un posto davvero speciale dove è possibile trascorrere ore all'insegna del relax in un vero e proprio paradiso.

A seguire in 18ima posizione troviamo la Spiaggia dei Conigli, sull’isola di Lampedusa. Si tratta di un paradiso naturale incontaminato nell'area protetta delle Pelagie, una spiaggia conosciuta in tutto il mondo per le sue acque cristalline e la sabbia chiara. L'accesso è limitato, regolato da prenotazione obbligatoria online in estate, la spiaggia è raggiungibile solo a piedi tramite un sentiero.

La terza ed ultima spiaggia italiana è la Spiaggia La Cinta, in Sardegna, che conquista la 24esima posizione. È la spiaggia più famosa di San Teodoro è solitamente è la prima meta per i viaggiatori che arrivano per la prima volta in Gallura. Le acque cristalline con sfumature turchesi regalano un soggiorno da sogno, ma in questa spiaggia è possibile anche praticare kitesurf e snorkeling.

La classifica delle spiagge più belle al mondo del 2026 secondo Tripadvisor

A seguire la classifica completa votata dai viaggiatori di Tripadvisor sulle spiagge più straordinarie al mondo nel 2026:

  1. Isla Pasion – Cozumel, Messico
  2. Spiaggia di Elafonissi – Creta, Grecia
  3. Laguna di Balos – Kissamos, Grecia
  4. Eagle Beach – Eagle Beach, Aruba
  5. Praia da Falésia – Algarve, Portogallo
  6. Banana Beach – Ko He , Thailandia
  7. La Jolla Cove – California, Stati Uniti
  8. Spiaggia La Pelosa – Sardegna, Italia
  9. Manly Beach – Sydney, Australia
  10. Boulders Beach – Simon’s Town, Sudafrica
  11. Falassarna Beach – Creta, Grecia
  12. Platja De Muro – Maiorca, Spagna
  13. Tobacco Bay Beach – St. George, Bermuda
  14. Paleokastritsa Beach - Corfù, Grecia
  15. Kite Beach – Dubai, Emirati Arabi
  16. Kelingking Beach – Nusa Penida, Indonesia
  17. Clearwater Beach – Clearwater, Florida
  18. Spiaggia dei Conigli – Lampedusa, Italia
  19. Bondi Beach – Sydney, Australia
  20. Playa de Maspalomas – Gran Canaria, Spagna
  21. Poipu Beach Park – Poipu, Koloa, Kauai, Hawaii
  22. Plage de Palombaggia – Corsica, Francia
  23. Ipanema Beach – Rio de Janeiro, Brasile
  24. Spiaggia La Cinta – Sardegna, Italia







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Ultimo aggiornamento Martedì 17 Marzo ore 12:14

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