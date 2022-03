Spazio: l'Esa sospende ExoMars, la missione su Marte a cui partecipa anche la Russia

La missione ExoMars su Marte è stata sospesa dall'Agenzia Spaziale Europea. Il conflitto russo-ucraino ha spinto l'ESA a rivalutare il programma ExoMars prendendo una decisione importante nel pieno rispetto dei valori europei.

ESA: stop alla missione ExoMars su Marte

L'ESA ha sospeso la missione ExoMars sul pianeta Marte a cui partecipa anche la Russia. Una scelta legata all'invasione russa di Putin in Ucraina che rischia di generare un terzo conflitto mondiale. Proprio l'Agenzia Spaziale Europea in merito a questa decisione ha precisato: "in quanto organizzazione intergovernativa incaricata di sviluppare e attuare programmi spaziali nel pieno rispetto dei valori europei, deploriamo profondamente le vittime umane e le tragiche conseguenze dell'aggressione all'Ucraina". Non solo, ha aggiunto: "pur riconoscendo l'impatto sull'esplorazione scientifica dello spazio, l'Esa è pienamente allineata alle sanzioni imposte alla Russia dai suoi Stati membri".

Stop alla missione ExoMars su Marte delle agenzie spaziali europee di Europa (Esa) e Russia (Roscosmos). La decisione è stata presa all'unanimità durante il Consiglio dell'Esa riunitosi a Parigi dove si è valutata tutta la situazione derivante dalla guerra in Ucraina. Il programma ExoMars, nato per cercare tracce di vita, presenti o passate sul Pianeta rosso, si divide in due missioni: il Trace Gas Orbiter lanciata nel 2016, mentre la seconda sarà lanciata a settembre 2022.

Russia e missione su Marte: si riparte nel 2026

Per completare la missione ExoMars su Marte bisognerà aspettare ancora tanto, visto che la prossima data utile per Josef Aschbacher, direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), sarà il 2026.

Intanto Dmitry Rogozin, il capo di Roscosmos ha rilanciato: "la società spaziale russa Roscosmos sarà in grado di effettuare una spedizione marziana da sola in vista della decisione dell’Agenzia spaziale europea (Esa) di interrompere la cooperazione sulla missione ExoMars". Non solo, sui social il capo dell'agenzia spaziale russa ha aggiunto: "perderemo diversi anni, ma copieremo il nostro modulo di atterraggio, lo forniremo con un veicolo di lancio Angara e condurremo questa spedizione di ricerca dal nuovo sito di lancio del Cosmodromo di Vostochny in modo indipendente".