Spark, gli innovativi “fuochi d’artificio” che non fanno rumore e non inquinano

Si chiamano Spark, i fuochi d'artificio creati dall'artista Daan Roosegaarde che non fanno rumore. Una bellissima idea quella dell'artista danese che ha ideato un sistema di luci biologiche e senza scoppi.

Spark, il primo sistema di luci biologiche che non fa rumore

Considerato uno spettacolo unico nel suo genere, il lancio dei fuochi d'artificio è stato spesso criticato per vari motivi: dall'inquinamento acustico al possibile rischio per persone ed animali. I fuochi pirotecnici sono una tradizione in tantissimi Stati che li utilizzano per celebrare festeggiamenti ed avvenimenti. Per questo motivo, l'artista danese Daan Roosegaarde, ha pensato ad un'alternativa eco-sostenibile che potesse ugualmente regalare uno spettacolo visivo senza però causare inquinamento ambientale ed acustico.

E' nato così il progetto Spark, che in italiano significa scintilla. Si tratta di un'alternativa ecologica dei fuochi d'artificio essendo una nuvola di scintille di luce composte esclusivamente da materiali biodegradabili. L'ispirazione all’artista Daan Roosegaarde è venuta guardando lo spettacolo delle lucciole che fluttano nell'aria.

Spark, il debutto dei fuochi d'artificio "ecosostenibile" a Bilbao

Spark, il sistema di luci biologiche senza scoppi pensato dall’artista Daan Roosegaarde, è stato realizzato con la collaborazione del museo Draiflessen Collection e il Wellbeing Summit. Ad ispirare l'artista danese non sono state solo le lucciole, ma anche le stelle delle galassie. I fuochi d'artificio senza scoppi si potranno ammirare per la prima volta a Bilbao in occasione del Weelbeing Summit for Social Change.

"Per molte persone la situazione attuale sembra restrittiva e i fuochi d’artificio tradizionali sono sempre più vietati", dice l'artista danese. "Spark Bilbao è un luogo di meraviglia e una nuova alternativa sostenibile per festeggiare insieme". L'obiettivo di Spark è quello di riflettere sull'importanza connessione esistente tra uomo e natura. E' fondamentale capire quanto l'uomo debba rispettare la natura e per farlo deve cominciare a cambiare le sue scelte. L'idea di Spark va in questa direzione: festeggiare la vita sì, ma in pieno rispetto dell'ambiente e della natura che ci ospita e circonda.

Il sistema di fuochi d'artificio realizzato da Daan Roosegaarde funziona anche in caso di pioggia e le scintille sono interamente realizzate con materiali biodegradabili e non fanno rumore.