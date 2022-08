Sole, quanti anni ha e quando morirà? I nuovi dati

Foto: ripresa della sonda SDO della NASA

Quanti anni ha il Sole e quando scomparirà per sempre? Gli astronomi hanno a disposizione nuovi dati per rispondere a questa domanda. Il merito è da attribuire alla missione Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea. Cosa è stato scoperto? Quali importanti dati sono giunti a noi e quali previsioni sono state fatte dagli esperti?

Sole: età e dati sulla presumibile scomparsa

L'età del Sole e i dati sulla durata della sua vita sono emersi grazie a Gaia, ovvero un veicolo spaziale lanciato dall'Esa nel 2013 per una missione che dovrebbe proseguire fino al 2025 con l'obiettivo di raccogliere dati sulle stelle della nostra galassia.

Analizzando i primi dati emersi, gli scienziati hanno potuto conoscere meglio il Sole. Oltre a confermare il fatto che la temperatura e le dimensioni del Sole variano notevolmente con il progredire degli anni, gli scienziati hanno stabilito la sua età. Pare che oggi il Sole abbia raggiunto i 4,57 miliardi di anni.

Cosa ci dice questo importantissimo dato? Che il Sole è vecchio? Possiamo dire che si trova in una "confortevole età di mezzo, fondendo l'idrogeno in elio ed essendo in generale in una situazione piuttosto stabile, addirittura stazionaria".

Quando morirà il Sole? Quando si spegnerà? Secondo gli esperti dell'Esa solo quando l'idrogeno si esaurirà nel nucleo. Solo in quel momento inizieranno i cambiamenti dei processi di fusione e la stella si trasformerà in una gigante rossa, avviandosi verso la fine.

Quando si spegnerà il Sole?

Per rispondere al quesito sulla data in cui il Sole "morirà" occorre avere informazioni sulla sua massa e la sua composizione chimica. Una volta ottenuti tali informazioni si possono incrociare i dati raccolti da Gaia grazie all'utilizzo del diagramma HR ovvero un diagramma che permette agli di mettere in correlazione la storia di altre stelle con quella del Sole.

Secondo Orlagh Creevey, dell'Osservatorio della Costa Azzurra, e dai collaboratori dell'Unità di Coordinamento 8 di Gaia, il Sole arriverà a raggiungere la sua massima temperatura quando "compirà" 8 miliardi di anni, tra 3,5 circa quindi. Da lì in poi inizierà il processo di declino e il suo spegnimento. Diventerà una "gigante rossa" verso i 10-11 miliardi di anni di età (tra circa 5,5 o 6,5 miliardi di anni). Poi "morirà" e si trasformerà in una nana bianca, raffreddandosi definitivamente.



Come dire, c'è tempo, moltissimo tempo, ma già con la sua trasformazione in gigante rossa il Sole si porterà via con sé anche la vita sulla Terra, almeno per come la conosciamo.