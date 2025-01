Solar Farm a Fiumicino: il più grande impianto fotovoltaico aeroportuale in Europa

Si chiama Solar Farm e si trova a Roma, precisamente all'interno dell'aeroporto di Fiumicino ed è il più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo situato in un aeroporto in Europa. Inaugurato lunedì scorso, Solar Farm, è tra i più estesi a livello mondiale realizzati all’interno di uno scalo.

Solar Farm a Fiumicino: impianto fotovoltaico più grande d'Europa situato in uno scalo

La nuova infrastruttura si trova lungo il lato est della Pista 3 dell’aeroporto di Fiumicino. L'opera è stata progettata da Aeroporti di Roma e realizzata da Enel in collaborazione con Circet.

Struttura, potenza e investimento

Solar Farm si estende per quasi 2,5 chilometri e si compone di ben 55 mila pannelli solari in silicio monocristallino che, grazie ai 22 MWp di potenza, produrranno più di 30 milioni di kWh di energia elettrica ogni anno.

Questo è solo l'inizio, infatti in progetto c'è l’installazione di ulteriori farm che porteranno lo scalo romano ad avere a regime, nei prossimi 5 anni, una potenza installata di 60 MWp. Ci sono voluti circa 50 milioni di euro di investimento per realizzare Solar Farm, uno dei progetti più importanti dello scalo romano, in ambito delle energie rinnovabile e la mobilità sostenibile. L'impegno finanziario complessivo supera i 200 milioni di euro.