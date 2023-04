Serbia, a Belgrado nevicata storica: ecco cosa è accaduto e le immagini

Neve e gelo in Serbia. A Belgrado, infatti, una nevicata storica per questi primi giorni del mese di Aprile, ha sconvolto tutte le medie riguardanti la città. Ecco tutti i dati raccolti in merito.

Serbia, neve a Belgrado: accumuli record per il mese di Aprile

A Belgrado si è verificata nelle ultime ore una nevicata davvero storica. A causa dell'arrivo del maltempo in Serbia, e dell'ondata di gelo e neve che ha avvolto i Balcani raggiungendo addirittura il mar Adriatico, in città l'accumulo di neve ha battuto ogni record. Per il mese di Aprile, infatti, il raggiungimento di ben 17 cm di altezza ha fatto sì che gli studiosi potessero segnare la data sul calendario e inserirla negli annali. Nel mese di aprile, non si era mai vista una nevicata del genere. Andando indietro nel tempo, infatti, si deve arrivare fino al 1888. Negli ultimi 135 anni, in questo mese, non è mai nevicato così tanto. Per trovare un altro record storico in fatto di accumuli di neve bisogna invece risalire al febbraio del 1962.

Diferencia de dos días entre las dos fotos 😍🥰☃️❄️ #belgrado pic.twitter.com/t0Rg0VbsS9 — Sandra (@SandraMir_) April 4, 2023

Nell'Aprile del 2021 Belgrado aveva stabilito un altro record, con ben 10 centimetri di accumulo, ma questa volta ne sono caduti ben 7 centimetri in più. I record precedenti? Riguardano il 1996 e il 1997 dove si contarono 7 cm di accumulo di neve in città.

This #April 4 dawned somewhat differently than #Serbia expected, it started #snowing during the night, bringing the snow cover to a depth of:



Mountains

45cm #Kopaonik

20cm Zlatibor

14cm Sjenica



Lowlands

18cm Kraljevo

14cm #Belgrade

13cm Kragujevac

11cm S. Palanka

8cm Valjevo pic.twitter.com/066g4Lj7bA — Serbia in Zambia (@SRBinZambia) April 4, 2023

Altro dato impressionante? Ebbene nell'ultimo inverno nella città di Belgrado non è mai caduta così tanta neve come nelle ultime ore. In effetti, però, per via del riscaldamento globale, i mesi invernali sono stati piuttosto anomali e all'insegna di un caldo mai registrato prima.

Neve in Serbia: tutti i dati dell'ultima giornata

In tutto il territorio della Serbia la neve delle ultime ore ha segnato veri e propri record. Alle ore 14 vi erano ben 17 cm, mentre alle 19 si era già saliti a 19 cm nella città di Vračar. Nelle parti più alte del città si contavano, invece, 20-30 cm di neve.

Durante l'intera giornata del 4 Aprile 2023 la maggior parte della neve è caduta soprattutto sulle regioni montuose segnando ben 50 cm a Kopaonik, nella Serbia centrale e occidentale, invece, si sono accumulati dai 10 al 30 centimetri soprattutto nei comuni di: Šumadija, Pomoravlje e Belgrado.