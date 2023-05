Selfie sotto al sole: attenzione alla salute degli occhi

Fare selfie sotto al sole potrebbe essere pericoloso per la salute degli occhi e, in particolare, della retina. A ribadire l’allarme di recente è proprio la Società Italiana di Scienze Oftalmologiche (SISO), preoccupata per un’abitudine sempre più diffusa tra i giovani, spesso ignari del pericolo.

Il problema non riguarda lo scatto della foto in sé, ma la ricerca dell’inquadratura perfetta.

Le precauzioni da adottare

L’intensa luce solare, senza le giuste precauzioni, può determinare danni irreparabili alla vista. Come riferiscono gli esperti, tra i rischi principali c’è la maculopatia solare, una condizione determinata dall’assorbimento di energia radiante da parte della retina e dell’epitelio.

A volte si può addirittura formare una lesione permanente al centro dell’occhio, tale da ridurre il campo visivo. Visto l’aumento delle persone affette da dipendenza da smartphone, a preoccupare non sono solamente le attività estive all'aria aperta, ma anche i selfie e gli scatti all'aperto nelle calde giornate estive: le foto con il volto illuminato dal sole sono sicuramente più belle dal punto di vista estetico, ma la ricerca della luce perfetta espone a rischi per la salute dell’occhio.

È ritenuta una pratica pericolosa per la vista anche guardare per ore lo smartphone o il tablet sotto al sole: lo schermo agisce infatti come superficie riflettente, quindi i raggi solari arrivano poi a colpire direttamente l’occhio.

Oltre a non esagerare con l'utilizzo degli smartphone quando si è esposti ai raggi solari, hanno aggiunto ancora gli esperti SISO è bene preservare la salute dell'apparato visivo indossando gli occhiali da sole.