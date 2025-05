Scuole, quando chiudono? Tutte le date di giugno 2025

Manca ormai poco alla fine della scuola per l'anno scolastico 2024/2025. La chiusura delle scuole varia di regione in regione e dipende dai calendari che vengono approvati dalle giunte regionali. Nel 2025, la conclusione dell’anno scolastico in Italia si colloca in un intervallo che va da venerdì 6 a venerdì 13 giugno, a seconda della regione. Di seguito, il calendario dettagliato con le date di fine lezioni per l’anno scolastico 2024/2025.

L’Emilia Romagna sarà la prima regione a mandare in vacanza gli studenti venerdì 6 giugno, mentre la provincia autonoma di Bolzano chiuderà per ultima. Questo vale per tutte le scuole di ordine e grado escluse quelle dell’infanzia che, nella maggior parte dei casi, resteranno aperte fino al 28 o 30 giugno. Sabato 7 giugno le attività educative si concluderanno in Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto.

Martedì 10 giugno toccherà a Liguria, Basilicata, Valle D'Aosta e Toscana, giovedì 12 giugno alla Provincia Autonoma di Trento e venerdì 13 giugno alla Provincia Autonoma di Bolzano. Le scuole dell’infanzia termineranno le attività educative tra il 28 e il 30 giugno, in base alle disposizioni dei singoli calendari regionali. Fanno eccezione quelle situate nella provincia di Trento, dove la conclusione è fissata per il 31 luglio.

L'8 e il 9 giugno molte scuole verranno allestite per ospitare i seggi elettorali. Per rendere possibili le procedure di voto, la didattica verrà bloccata dal giorno prima alle elezioni del giorno dopo. Secondo quanto riportato in una comunicazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in occasione dei cinque referendum dell’8 e 9 giugno e dei relativi ballottaggi, le scuole italiane che ospitano i seggi elettorali rimarranno chiuse dal pomeriggio di venerdì 6 giugno fino a tutta la giornata di martedì 10 giugno. Ad eccezione delle scuole in Emilia Romagna, che termineranno le lezioni il 6 giugno e di quelle in Trentino Alto Adige (dove la chiusura è prevista per il 12 giugno a Trento e per il 13 giugno a Bolzano), tutte le altre istituzioni scolastiche sedi di seggio anticiperanno la fine delle lezioni a venerdì 6 giugno.

Quando si torna a scuola?

Anche per l’inizio dell’anno scolastico il calendario sarà differenziato tra le varie regioni. Si partirà lunedì 8 settembre nella provincia autonoma di Bolzano. Il 10 settembre sarà il turno di Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e provincia autonoma di Trento. Gli istituti del Friuli Venezia Giulia riapriranno giovedì 11 settembre, mentre quelli della Lombardia inizieranno venerdì 12 settembre.

La maggior parte delle regioni, tra cui Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria, tornerà a scuola lunedì 15 settembre. Infine, gli ultimi a rientrare in aula, martedì 16 settembre, saranno gli studenti di Calabria e Puglia.