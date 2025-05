Festa della mamma 2025, la data: ecco quando è

Quando si festeggia la festa della mamma? Inizialmente la Festa della mamma cadeva l'8 maggio, data che coincide con la commemorazione cattolica della Madonna del Rosario di Pompei, si è scelta poi una data mobile, la seconda domenica di maggio. Pertanto la data varia di anno in anno, dettaglio non da poco conto soprattutto per chi vuole fare un regalo speciale alla propria madre.

Festa della mamma 2025, quando si festeggia?

Quest'anno per la Festa della mamma la data da segnare sul calendario è domenica 11 maggio. Si tratta di una ricorrenza importante che mette al centro le madri, la loro importanza nella società e nell'educazione dei figli. Per questa giornata speciale, i più piccoli omaggeranno le mamme con lavoretti, poesie e disegni mentre i più grandi opteranno per un bouquet di fiori.

Uno dei simboli di questa ricorrenza è il garofano rosa mentre la rosa rossa simboleggia l'amore profondo e incondizionato. Regalare fiori in questa giornata è un gesto da sempre apprezzato, il modo perfetto per esprimere il proprio sentimento alla donna che ci ha messo al mondo. C'è anche chi sceglie un regalo personalizzato come una esperienza da condividere, come una giornata di relax in una spa oppure una gita fuori porta.

La Festa della Mamma si festeggia in tutto il mondo sia pur non nello stesso giorno. Per esempio nel Regno Unito coincide con la quarta domenica di Quaresima, nei Paesi Balcanici cade l'8 marzo mentre in Armenia si festeggia il 7 aprile. Negli Stati Uniti, Germania, Australia e Canada la Festa della mamma si festeggia come in Italia la seconda domenica di maggio.

Le origini della Festa della Mamma

La Festa della Mamma è nata nel 1957 grazie all'iniziativa del parroco Don Otello Migliosi ad Assisi. La data dell'8 maggio fu scelta in quanto maggio è il mese dedicato alla Madonna, figura simbolica della maternità nella cultura cattolica. La prima festa della mamma è stata celebrata a Brescia nel 1952 ad opera di Emma Lubian Missiaia, direttrice della Scuola Civica "Angela Contini".