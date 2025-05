Quando aprono gli stabilimenti balneari, il calendario regione per regione

Tutto pronto per l'estate 2025. Il caldo di questi primi giorni del mese di maggio ci proietta direttamente sulle spiagge italiane, almeno con la mente, immaginandoci distesi al sole o impegnati in rinfrescanti nuotate nei nostri mari cristallini. Ebbene, anche se all'estate manca davvero poco, possiamo già iniziare ad occuparci di quelli che sono i luoghi più amati durante i mesi più caldi: le spiagge! Ma quando aprono gli stabilimenti balneari? È questa la domanda che maggiormente ci si pone in questo periodo. Ebbene ecco la risposta a ogni vostro dubbio con il calendario dell'apertura degli stabilimenti balneari, regione per regione.

La stagione balneare 2025 durante le terza settimana del mese di maggio e si concluderà nella terza settimana di settembre. L’inizio è stato stabilito per il giorno di sabato 17 maggio e la fine per il giorno di domenica 21 settembre. Durante questo periodo, gli stabilimenti balneari dovranno assicurate la presenza dei bagnini e dei servizi di sicurezza in mare con una sorveglianza continuativa dal 17 maggio al 21 settembre. Ovviamente, a livello locale, restano possibili ordinanze comunali e regionali più dettagliate. Novità del 2025 l'introduzione della segnaletica multilingue e fasce di bandiera per segnalare la balneabilità.

In attesa delle ordinanze da parte delle rispettive amministrazioni locali, ecco di seguito il calendario con le date in merito alle aperture nelle principali località balneari:

Liguria (Riviera Ligure) – Tantissime località della Liguria hanno aperto già con il ponte del 1° maggio. A Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia, l’ordinanza comunale prevede l'inizio della stagione dal 1° maggio al 30 settembre 2025 (L'obbligo di apertura piena è fissato dal 1° giugno al 15 settembre);

Toscana – In Toscana alcuni stabilimenti hanno aperto già nel mese di aprile, come avvenuto ad esempio a Lido di Camaiore;

Emilia-Romagna (Romagna) – Rimini e Riccione seguono il più delle volte ordinanze abbastanza estese. Riccione ha aperto la stagione dal 19 aprile fino al 2 novembre 2025, con periodo obbligatorio 24/5–21/9;

Lazio (Roma, Ostia) – Anche per la Capitale la stagione è abbastanza estesa, con un calendario che prevede l’apertura dei lidi di Ostia già dal 1° maggio 2025 fino al 30 ottobre 2025;

Campania – Napoli apre i suoi stabilimenti dal 1° maggio al 30 settembre 2025. Anche località come quelle situate in costiera amalfitana, a Salerno e in altre aree della provincia di Napoli apriranno la stagione a maggio;

Puglia – La Regione prevede l'apertura degli stabilimenti balneari dal 1° giugno fino alla seconda domenica di settembre. Non è vietata la facoltà di anticipare l’apertura durante il mese di maggio, come non è escluso che si possa prolungare la stagione fino alla fine del mese di settembre;

Calabria – Discorso diverso per la Calabria che grazie al suo clima si concede una stagione estesa per l’intero anno 2025;

Sicilia – Il decreto regionale concede l'inizio della stagione dal 1° maggio 2025 con la chiusura prevista per il giorno 31 ottobre 2025;

Sardegna – la Regione seguirà le indicazioni previste dal regolamento nazionale: l'apertura dovrebbe essere prevista intorno alla metà maggio salvo qualche proroga locala.