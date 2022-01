Foto di Comfreak da Pixabay

Scoperto uno strano pianeta a forma di palla da rugby. Di cosa si tratta? Per essere più specifici la clamorosa scoperta, effettuata grazie all’utilizzo dei dati raccolti dal telescopio spaziale Cheops dell’ESA combinati con quelli del telescopio Hubble e del telescopio Spitzer, riguarda un esopianeta che si deforma pesantemente mentre orbita intorno alla sua stella e assume quasi la forma di un pallone da rugby. Come è possibile tutto ciò? Ecco la spiegazione degli scienziati.

Scoperto pianeta a forma di palla da rugby: cosa dicono gli scienziati

Grazie all’utilizzo del telescopio spaziale Cheops dell’ESA e al confronto dei dati raccolti con quelli del telescopio Hubble e del telescopio Spitzer, è stato scoperto un pianeta a forma di palla da rugby ovvero con una forma oblunga che lo rende davvero molto particolare.

L’esopianeta WASP-103b - scoperto nel 2014 nella costellazione Ercole - , il pianeta di cui tutti parlano, ha la forma di una palla da rugby a causa dell’estrema attrazione gravitazionale generata dalla sua stella. Ad accorgersene è stato un gruppo internazionale di astronomi che è riuscito, per la prima volta, a identificare una importante deformazione su un pianeta lontano provocata dalle colossali forze di marea al quale è sottoposto e che ne provoca una forma ovale.

Nella ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Astronomy and Astrophysics, il gruppo di studiosi hanno ampiamente descritto WASP-103b specificando che si trova a circa 1.533 anni luce dalla Terra, che è grande quasi il doppio di Giove e ha una massa pari a 1,5 volte quella del gigante gassoso. Oltre a questo, per via della vicinanza alla sua stella ospite, WASP-103b ha una temperatura simile a quella del Sole.

La particolarità che gli consente la forma che ha stupito tutti è però legata a un’attrazione gravitazionale davvero molto, molto, potente. Per questo le forze di marea ne deformano drasticamente la forma sferica. Per misurare la curvatura, gli astronomi hanno sfruttato il fatto che il pianeta attenui leggermente la luce della stella ogni volta che gli passa davanti. Solo dopo l'osservazione di molti transiti gli studiosi sono giunti alla loro sorprendente conclusione misurando il corpo celeste.

WASP-103b, la forza che lo deforma ha effetti anche sulla Terra

La deformazione di marea procurata dalla stella nei confronti di un pianeta - come quella di un pianeta nei confronti di una sua luna - è visibile anche sulla Terra.

Perfino il nostro pianeta Terra, infatti, subisce forze di marea provocate dal Sole ma anche dalla Luna che procurano effetti diversi tra le rocce e le acque degli oceani.