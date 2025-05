Sciopero treni 6 maggio: chi si ferma e quando?

Scatta lo sciopero nazionale dei treni in data martedì 6 maggio 2025. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, a cui si sono uniti anche Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie, hanno proclamato uno sciopero nazionale della durata di 8 ore che manderà in tilt tutta la rete ferroviaria. Scopriamo i motivi della protesta, ma anche chi si ferma e gli orari garantiti.

Sciopero treni 6 maggio 2025: chi si ferma e perchè

E' stato proclamato per il 6 maggio 2025 uno sciopero nazionale dei treni in Italia. Ad incrociare le braccia è tutto il personale del comparto ferroviario e degli appalti ferroviari dopo il "mancato raggiungimento degli accordi per il rinnovo del Ccnl mobilità attività ferroviarie e per il rinnovo del contratto aziendale del Gruppo FS, entrambi scaduti il 31 dicembre 2023". Lo sciopero treni del 6 maggio coinvolge le compagnie ferroviarie di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Al momento Italo non sembra aver aderito allo sciopero.

Lo sciopero, proclamato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, a cui si uniscono anche Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie, ha una durata di 8 ore. L'inizio della protesta è previsto dalle ore 9 del mattino di martedì 6 maggio 2025 fino alle ore 17. Si comunica che: tutti i treni potranno subire ritardi e cancellazioni. Ferrovie dello Stato ha comunicato a tutti i viaggiatori che i treni in viaggio quando inizia l'orario dello sciopero arriveranno ugualmente a destinazione "se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale". In caso contrario, i treni si fermeranno in stazioni prima della destinazione finale.

Sciopero treni 6 maggio: orari garantiti

Lo sciopero dei treni indetto per il 6 maggio 2025 è previsto dalle ore 9 alle 17. Le compagnie ferroviarie che hanno aderito alla protesta dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, a cui si uniscono anche Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie garantiscono ugualmente delle corse in orari garantiti per la tutela dei viaggiatori.

Sul sito ufficiale di Trenitalia è stata pubblicata una lista con tutti treni Freccia ed Intercity garantiti e assicurati durante lo sciopero. Attenzione: l'agitazione non intacca i treni regionali nelle fasce orarie più richieste ossia dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.