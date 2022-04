Sciopero dei treni e di tutti i trasporti di venerdì 22 aprile: la situazione

Chi aderisce allo sciopero dei treni del 22 aprile? Quali città sono coinvolte? In primo è bene precisare che l'agitazione di venerdì non riguarda solo i treni, ma tutti i trasporti per questo vi potranno essere diversi disagi. Cosa dovrà aspettarsi chi si metterà in viaggio nelle prossime ore sia per motivi di lavoro che per iniziare le vacanze per via del lungo ponte di festività dovuto alla presenza del 25 Aprile? Ecco tutte le informazioni utili.

Sciopero trasporti 22 Aprile: tutti gli orari

Quali sono le modalità dello sciopero dei trasporti indetto per il 22 aprile (si tratta di uno sciopero generale proclamato Associazione Lavoratori Cobas)? Ecco tutti gli orari di stop a seconda dei vari mezzi che si dovranno utilizzare. L'adesione, a quanto pare, coinvolgerà sia il trasporto pubblico locale che quello a livello nazionale e coinvolgerà sia gli aerei che i treni, oltre che il trasporto marittimo e le autostrade. Chi incrocerà le braccia e quando? Ecco l'elenco dettagliato.

aerei stop dalle 00.01 alle 23.59

stop dalle 00.01 alle 23.59 treni dalle 00.01 alle 21.00

dalle 00.01 alle 21.00 trasporti marittimi da e verso le isole maggiori potrebbero limitare le attività per 24 ore, da 1 ora prima della partenza, mentre per le isole minori dalle 00.01 alle 24.00

da e verso le isole maggiori potrebbero limitare le attività per 24 ore, da 1 ora prima della partenza, mentre per le isole minori dalle 00.01 alle 24.00 autostrade dalle 22.00 di giovedì 21 aprile alle 22 di venerdì

Si consiglia a chiunque dovrà mettersi in viaggio di controllare i siti di Trenitalia, Trenord, Italo, Atac, Atc, Atm oltre che quelli delle varie compagnie aeree e marittime per controllare eventuali differenze da città a città.

Sciopero dei treni: le modalità

Confermato dunque lo sciopero dei treni in programma per la giornata di venerdì 22 aprile che vedrà coinvolte: Trenitalia e Trenord. Quali le modalità? Trenord ha reso noto che l'agitazione durerà dalle ore 00:01 alle ore 21 di venerdì 22 aprile e ha consigliato a tutti di controllare le ultime informazioni dall'App dedicata.

Stessi orari per Trenitalia che si fermerà per la stessa fascia oraria. Il gruppo ha fatto sapere che per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. L'agitazione sindacale potrà però comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.