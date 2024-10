Sciopero treni 12 e 13 ottobre di 24 ore, tutti gli orari e quali sono garantiti

Stop ai treni nel weekend di sabato 12 e domenica 13 ottobre. I sindacati Cub Trasporti e Sgb hanno proclamato uno sciopero nazionale dei treni che coinvolgerà tutto il personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Ecco gli orari di stop, ma anche gli orari e le corse garantite.

Sciopero treni ottobre 2024: gli orari dello stop nel weekend del 12 e 13 ottobre

Annunciata per il weekend del 12 e 13 ottobre 2024 una protesta nazionale da parte dei sindacati Cub Trasporti e Sgb con conseguente sciopero dei treni del Gruppo FS, Trenitalia e Trenitalia Tper. Lo sciopero, a livello nazionale, coinvolgerà tutto il personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord per circa 24h.

Stop ai treni di lunga percorrenza, ma anche regionali per weekend che si preannuncia nero per milioni di viaggiatori, turisti e pendolari. L'orario dello sciopero dei treni di ottobre 2024 è stata comunicato dalle 21 di sabato 12 fino alle 20.59 di domenica 13 ottobre. Attenzione, per chi dovrà viaggiare a bordo di un treno regionale potrà contare solo sugli orari di punta: dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00.

Lo stop riguarderà sia i treni ad alta velocità che quelli regionali. Trenitalia ha comunicato tutti i treni garantiti nel weekend dello sciopero a questo link. Per tutti i viaggiatori sono disponibili informazioni in tempo reale sull’app Trenitalia, nella sezione Infomobilità del sito trenitalia.it, sul sito trenord.it, e sull’app di Trenord.

Trenitalia ha avvisato i clienti che lo sciopero nazionale potrà causare ritardi e rallentamenti anche ai treni garantiti. È disponibile anche il numero verde gratuito 800 89 20 21. Chiunque volesse annullare il viaggio per via dello sciopero nazionale può farlo richiedendo un rimborso oppure cambiare data.

I motivi dello sciopero dei treni del 12 e 13 ottobre 2024

Lo sciopero dei treni nel weekend del 12 e 13 ottobre 2024 è stato indetto dai sindacati Cub Trasporti e Sgb. I motivi: si va dal rinnovo del contratto collettivo nazionale all’adozione di misure più efficaci per garantire la sicurezza sul lavoro.