Sciopero trasporto pubblico locale in Lombardia il 17 aprile: ecco gli orari dello stop

Si preannuncia un 'venerdì nero' per i trasporti in Lombardia. I lavoratori della società Addabus hanno proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale della durata di 4 ore in tutta la regione. Scopriamo gli orari e i motivi della protesta.

Sciopero in Lombardia del trasporto pubblico il 17 aprile 2026: le città coinvolte

Stop ai trasporti dei mezzi pubblici locali nella regione Lombardia nella giornata di venerdì 17 aprile 2026. Si preannuncia un venerdì difficile per milioni di lavoratori e pendolari per via dello sciopero di 4 ore proclamato dalla società Addabus in tutta la Regione Lombardia. Ad incrociare le braccia sono i lavoratori della società Addabus che si occupa del trasporto pubblico locale nelle zone del Milanese e provincie.

La protesta è stata confermata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con un stop alla circolazione dei mezzi di trasporto dalle ore 8.45 alle 12.45. Dalle ore 13 dovrebbe riprendere gradualmente il servizio e la circolazione dei mezzi. Lo sciopero del 17 aprile 2026 proclamato in Lombardia coinvolge diverse città tra cui: Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi.

Lombardia, sciopero 17 aprile 2026: i motivi della protesta. Atm si ferma?

Ma quali sono i motivi dello sciopero del 17 aprile 2026 dei mezzi pubblici di trasporto in Lombardia? Lo sciopero è stato proclamato da una serie di sindacati tra cui: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa Cisal. Il motivo è legato alle istanze dei lavoratori del settore trasporti che hanno deciso di incrociare le braccia per manifestare il proprio dissenso con uno sciopero di 4 ore e un blocco parziale della circolazione dei mezzi.

Attenzione: allo sciopero del 17 aprile 2026 non ha aderito il gruppo Atm di Milano, l'Azienda Trasporti Milanesi, che con il gruppo Net ha annunciato una protesta per il 24 aprile in tutta la regione.