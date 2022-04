Sciopero trasporti il 28 aprile: chi si ferma, città interessate e fasce garantite

Nuovo sciopero dei trasporti in vista. Giovedì 28 aprile è in programma uno stop di 4 ore indetto a livello nazionale dal sindacato Confail - Faisa con l'obiettivo di sostenere "Il rinnovo del Ccnl autoferrotranvieri e internavigatori, presentando anche una propria piattaforma contrattuale". Ecco tutte le informazioni utili a chi si dovrà mettere in viaggio per lavoro o per trascorrere qualche giorno di pace e relax lontano dallo stress quotidiano.

I motivi dello sciopero dei trasporti del 28 aprile

Nel comunicato con il quale è stato annunciato il nuovo sciopero dei trasporti per il prossimo 28 aprile si legge che: "I continui e cronici ritardi nei rinnovi contrattuali non sono più accettabili, poiché contribuiscono notevolmente ad impoverire i lavoratori che vedono i loro salari fermi al palo di partenza perdere progressivamente potere d'acquisto mentre il costo della vita cresce progressivamente".

L'auspicio è che lo stop e i disagi creati ai pendolari portino: "Associazioni Datoriali e Ministero del Lavoro e dei Trasporti facciano uno sforzo eccezionale, visti i tempi, per risolvere questo annoso problema ascoltando le istanze dei lavoratori che, nonostante siano sfiniti dalle continue ingerenze istituzionali, hanno dimostrato un altissimo senso del dovere e di responsabilità nel periodo della pandemia covid e del lockdown".

Sciopero trasporti 28 Aprile: tutti i dettagli

Quali sono le città coinvolte dallo sciopero dei trasporti del 28 Aprile? Lo stop è stato indetto a livello nazionale. A Roma e nel Lazio saranno interessate tutte le aziende del trasporto pubblico locale, pubbliche e private. Per questo motivo saranno quindi possibili stop: per bus, tram, metro e per le tre ferrovie regionali gestite da Atac ovvero: Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord. Oltre a questo durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metro-ferroviaria Atac che resteranno aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale così come il servizio delle biglietterie in alcune stazioni della metropolitana e ferroviarie.

A Milano e in Lombardia l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana sarà possibile nella fascia oraria dalle 8.45 alle 12.45.

A Napoli e in Campania, invece, lo stop sarà dalle ore 11.00 alle ore 15.00. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia. Per quanto riguarda le funicolari pertanto: Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina ultima corsa del mattino garantita alle ore 10.40. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20. Per quanto riguarda la Metro Linea 1, invece, l'ultima corsa del mattino garantita sarà quella da Piscinola alle ore 10.26 e da Garibaldi alle ore 10.24.

Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15.48 e da Garibaldi alle ore 16.28. Per tram, bus e filobus le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello stesso.