Sciopero trasporti giugno 2025: tutti gli stop del mese

Giugno sarà un mese turbolento per chi viaggia. In queste settimane chi ha in programma degli spostamenti dovrà fare attenzione alle mobilitazioni che sono state già annunciate e che coinvolgono treni, autobus e aerei. Sin dall’inizio del mese sono state annunciate numerose proteste che coinvolgono vari ambiti del trasporto, sia pubblico che privato. Il calendario delle agitazioni è particolarmente denso e richiede attenzione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto così un elenco aggiornato delle manifestazioni previste.

Sciopero, giugno 2025: ecco quando ci saranno disagi per chi viaggia in treno

Chi ha in programma di trascorrere il ponte del 2 giugno in Liguria, con tappa a Genova, dovrà tenere conto che domenica 1° giugno è previsto uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale. I primi a essere coinvolti nei disagi saranno i residenti del capoluogo ligure, poiché ad incrociare le braccia sarà il personale di AMT, l’azienda che gestisce i collegamenti urbani.

Martedì 3 giugno, il personale della società ARST, operativa nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, aderirà a uno sciopero di quattro ore, promosso dal sindacato OSR/OSP ORSA. Il giorno seguente, mercoledì 4 giugno, toccherà alla Toscana: è in calendario un’ulteriore astensione dal lavoro nel trasporto pubblico locale, indetta da OSP COBAS. Coinvolti saranno i lavoratori di Autolinee Toscane nelle aree di Firenze, Pistoia e Prato, con un’interruzione del servizio prevista dalle 17:30 alle 21:30.

Per chi viaggia regolarmente in treno, martedì 3 giugno potrebbe rivelarsi una giornata particolarmente complessa: il personale di Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato un’astensione dal lavoro di 23 ore, con inizio alle 00:01 e conclusione alle 23:00. Si prevedono ripercussioni sul traffico ferroviario in tutto il Paese.

Da tenere in considerazione anche la giornata di venerdì 20 giugno, quando è previsto uno sciopero generale su scala nazionale. La mobilitazione interesserà anche il settore ferroviario, con un’interruzione del servizio che inizierà alle ore 21:00 di giovedì 19 e terminerà alle 21:00 del giorno successivo.

Nonostante le agitazioni, saranno comunque garantiti alcuni collegamenti essenziali. Come previsto dalla normativa in vigore, Trenitalia ha già reso disponibile la lista dei treni che circoleranno regolarmente in caso di sciopero. Si raccomanda ai passeggeri di consultare i siti ufficiali dei principali operatori, come Trenitalia e Italo, per informarsi sui servizi attivi e pianificare al meglio i propri viaggi.

Sciopero trasporto aereo 13 giugno 2025: orari e fasce garantite

Un'altra data da tenere in mente è quella del 13 giugno 2025 quando a scioperare sarà il comparto aereo. I disagi interesseranno l’intera giornata, con particolare criticità nella fascia oraria compresa tra le 13:00 e le 17:00, quando è prevista un’astensione dal lavoro da parte del personale del settore aereo, degli aeroporti e dei servizi collegati.

La protesta, indetta su scala nazionale, coinvolgerà l’intero comparto. l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha però stabilito una lista di collegamenti aerei ritenuti essenziali, che devono essere garantiti anche in presenza di mobilitazioni. Sono inoltre previste specifiche fasce orarie di garanzia, dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00, durante le quali i voli vengono assicurati e il traffico aereo prosegue regolarmente.