Sciopero treni 23 maggio 2025: i motivi della protesta, orari garantiti e come richiedere il rimborso

Si preannuncia l'ennesimo "venerdì nero" per i trasporto in vista dello sciopero dei treni proclamato dai sindacati USB Lavoro Privato e SGB nella giornata di venerdì 23 maggio 2025. Ecco tutto quello che c'è da sapere sullo sciopero nazionale: le compagnie che si fermano, ma anche gli orari garantiti e come richiedere il rimborso.

Sciopero treni 23 maggio 2025: orari

Stop alla circolazione dei treni il 23 maggio 2025 in Italia. I sindacati USB Lavoro Privato e SGB hanno proclamato uno sciopero a livello nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge tutte le principali compagnie ferroviarie. Lo sciopero, inizialmente annunciato per il 17 maggio 2025, è stato posticipato per l'insediamento di Papa Leone XIV alla data del 23 maggio 2025.

La protesta di tutti i lavoratori del settore ferroviario avrà una durata di 23 ore, visto che lo stop dei treni inizia dalle ore 1.00 fino alle 23.59 di venerdì 23 maggio 2025. Attenzione: parallelamente allo sciopero proclamato dai sindacati USB e SGB va segnalata anche l'assemblea nazionale Pdm/Pdb del Gruppo Ferrovie dello Stato che ha proclamato una astensione dal lavoro dalle 9.00 alle 17.00 esclusivamente per il personale di FS.

Lo sciopero dei treni del 23 maggio coinvolge tutte le più importanti compagnie ferroviarie: da Trenitalia a Trenord, ma anche Italo, RFI (Rete Ferroviaria Italiana), parte del trasporto pubblico locale in alcune regioni e Servizi ferroviari regionali e suburbani.

Sciopero treni 23 maggio: motivi della protesta ed orari garantiti

Ma quali sono i motivi che hanno spinto i sindacati USB e SGB a proclamare l'ennesimo sciopero dei treni il 23 maggio 2025. A spiegarlo sono state proprio le organizzazioni sindacali in un comunicato diffuso ai media.

Tra i motivi legati allo sciopero vengono denunciate la carenza cronica di personale, ma anche la presenza di condizioni di lavoro gravose e insicure. Non solo, i sindacati denunciano anche la presenza di turnazioni non sostenibili, i problemi per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, un clima aziendale insostenibile, una scarsa attenzione alla sicurezza di lavoratori e passeggeri fino all'assenza di confronto da parte delle aziende e delle istituzioni governative.

Nonostante lo sciopero, venerdì 23 maggio 2025 sono garantite delle fasce orarie per rispondere alla richiesta di pendolari, lavoratori e viaggiatori che, per forze di causa maggiore, sono costretti ad utilizzare i treni. Durante lo sciopero della durata di 23 ore saranno garantiti i servizi minimi nelle fasce orarie: dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00.

Sciopero treni 23 maggio 2025: come richiedere un rimborso?

Durante lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario del 23 maggio 2025 saranno tantissimi i treni cancellati o in ritardo. Per questo motivo i viaggiatori potranno richiedere un rimborso in base alla compagnia ferroviaria con cui hanno acquistato il biglietto.

Spetterà al singolo viaggiatore valutare la possibilità di ricevere un rimborso oppure di riprogrammare il viaggio. Naturalmente il rimborso varia a seconda della compagnia ferroviaria di riferimento. Tutto le informazioni sono disponibili sui siti ufficiali di Trenitalia, Trenord e Italo.