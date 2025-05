Sciopero treni 23 maggio: gli orari dello stop

Si preannuncia un nuovo venerdì nero quello del 23 maggio 2025 per lo sciopero nazionale dei treni. A proclamare lo sciopero sono stati i sindacati Usb e Sgb e le conseguenze coinvolgeranno l'intero sistema pubblico nazionale.

Sciopero treni 23 maggio 2025: da Trenitalia e Italo

Nuovo sciopero nazionale dei treni venerdì 23 maggio 2025 in Italia. Lo sciopero avrà una durata di 23 ore dalle ore 01:00 alle 23:59 del 23 maggio e coinvolgerà Trenitalia, Trenord e Italo ma anche il trasporto pubblico locale ferroviario. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati Usb e Sgb per tutta la giornata di venerdì 23 maggio con conseguenze a livello nazionale su tutta la linea ferroviaria.

Lo sciopero dei treni era stato annunciato dalle sigle del Gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tper, e Italo poche settimane fa, ma successivamente rimandato in vista dell'insediamento di Papa Leone XIV e di altri eventi.

Sciopero treni 23 maggio 2025: i treni garantiti

I motivi dietro lo sciopero dei treni del 23 maggio 2025 sono sempre legati ai conflitti in corso nel settore ferroviario circa il rinnovo del contratto collettivo nazionale, ma anche alla rappresentanza sindacale e alla partecipazione dei lavoratori alle trattative. Oltre allo sciopero della durata di 23 ore del Gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tper, e Italo è prevista anche un'astensione per l'assemblea nazionale Pdm/Pdb Gruppo Fsi dalle 9 alle 17 per il solo gruppo Ferrovie dello Stato.

Attenzione: nonostante la protesta saranno ci saranno ugualmente dei treni garantiti durante gli orari dello sciopero. Nel dettaglio le compagnie ferroviarie garantiscono alcuni treni dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Per tutte le informazioni è possibile collegarsi al sito ufficiale di Trenitalia e sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.