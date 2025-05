Multe: quanto conservarle e quando vanno in prescrizione

È capitato a tutti di ricevere una multa per una infrazione, ma una volta pagata è importante ricordare di non gettare subito la prova del pagamento. Perché? Beh, per evitare brutte sorprese!

Multe, quando possono arrivare?

Moltissimi cittadini compiono quotidianamente infrazioni stradali ricorrendo così nel pagamento di una multa, una sanzione che non solo causa un disagio economico, ma che potrebbe avere anche nel tempo altre ripercussioni qualora non fossero conservate e gestite nel modo corretto.

In particolare è importantissimo conoscere per quanto tempo una multa va conservata, anche una volta pagata, e soprattutto quanto tempo resta inserita nei database delle autorità. Il motivo? Semplice, in assenza della ricevuta del pagamento si può ricorrere anche in un pagamento extra con tanto di interessi di mora e problemi per la patente.

Secondo l’articolo 201 modificato dall’art. 103 del D.Lgs. n. 360/1993 in caso di violazione stradale, se il soggetto non viene immediatamente fermato e multato come nel caso di un superamento limiti di velocità, la multa deve essere spedita al domicilio entro 150 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione. Non solo, la multa - sanzione deve essere poi inviata al soggetto trasgressore una volta individuato.

In caso il trasgressore non fosse stato individuato la multa sarà inviata al proprietario dell'automobile e all'intestatario del contrassegno identificativo in caso di ciclomotori. Qualora la multa non venissa notificata entro i 150 giorni non si è più tenuti al pagamento della sanzione. In questo caso è importante verificare la data della spedizione della multa.

Quanto tempo vanno conservate le multe?

Ma passiamo a un'altra importante domanda riguardante le multe. Per quanto tempo una multa - infrazione stradale deve essere conservata per evitare di incappare in brutte sorprese o pagamenti extra?

L'obbligo di conservazione delle multe stradali è di 5 anni dalla data di notifica della sanzione. Una volta trascorsi i 5 anni, la multa va in prescrizione, ossia il debito viene prescritto e non si è più tenuti al pagamento della somma. È comunque consigliabile conservare una copia della notifica e della ricevuta di pagamento perché è essenziale per tutelarsi da errori o contestazioni successive.