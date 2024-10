Sciopero trasporti, 28 ottobre: gli orari dello stop e le città coinvolte

Un nuovo sciopero dei trasporti è stato indetto nella giornata di lunedì 28 ottobre 2024. Stop ai mezzi di trasporto pubblici in diverse città italiane per la mobilitazione proclamata dalle sigle Usb e Orsa Tpl. Ecco tutte le città a rischio, gli orari dello stop e le fasce garantite.

Sciopero traporti 28 ottobre a Roma: gli orari della protesta

Stop ai mezzi di trasporto a Roma nella giornata di lunedì 28 ottobre 2024 per la protesta proclamata dai sindacati Usb e Orsa Tpl che hanno richiesto maggiore sicurezza, più salari e indennità adeguate per i lavoratori. A scioperare nella giornata di lunedì 28 ottobre tutto il personale Atac di Roma: stop di 24 ore che interesserà autobus, filobus, metro e tram. "Basta con i carichi di lavoro insostenibili, vogliamo sicurezza del personale, politiche salariali e indennità adeguate, salute del personale con interventi su mezzi, ambienti di lavoro e gallerie delle metropolitane salubri" è il comunicato congiunto delle due sigle sindacali che hanno proclamato lo sciopero. Non solo durante la giornata dello sciopero è stato organizzato anche un sit in di protesta sotto la sede dell’assessorato alla Mobilità di Roma.

Lo sciopero del 28 ottobre è della durata di 24h, ma saranno garantite delle fasce d'orario per i viaggiatori e pendolari. Il servizio sarà regolare dalle 5:30 alle 8:30 del mattino e dalle 17 alle 20 di sera. A rischio le corse di bus, metro e tram della rete Atac e le linee periferiche gestite da RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis nella fasce orarie non garantite.

Sciopero del 28 ottobre anche in Piemonte, Umbria e Campania: ecco dove e gli orari

Si preannuncia un lunedì nero il 28 ottobre per lo sciopero dei trasporti non solo nella città di Roma, visto che disagi nella rete del trasporto pubblico e ferroviario è previsto in altre regioni e città. Lo sciopero è confermato anche in Piemonte dove a incrociare le braccia sarà il personale addetto alle operazioni di supporto della società FS Park in Piemonte dalle ore 9.01 alle 16.59. Stop al trasporto pubblico anche in Umbria con lo sciopero di 24h della società Busitalia Sita Nord della Regione.

Sciopero annunciato anche dal trasporto pubblico locale di Napoli da parte del personale Eav dalle ore 9 alle 13, mentre ad Ascoli Piceno si fermano i dipendenti della società Start di Ascoli Piceno per 24 ore. Infine anche a Biella e Vercelli è previsto uno sciopero del trasporto pubblico della durata di 4 ore del personale Atap dalle ore 16 alle 20.