Sciopero dei trasporti venerdì 20 settembre, spostamenti a rischio per 24 ore: tutte le news

Un nuovo sciopero dei trasporti è stato indetto per venerdì 20 settembre 2024 da parte dei sindacati: CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e Sindacato Generale di base. I mezzi di trasporto pubblico locale si fermeranno per circa 24 ore e lo stop sarà a livello nazionale. Ecco tutte le informazioni utili per chi dovrà mettersi in viaggio e le fasce orarie garantite in alcune città d'Italia.

Sciopero trasporto pubblico locale del 20 settembre: le motivazioni

Uno sciopero del trasporto pubblico locale è stato indetto per il prossimo 20 settembre. I convocarlo sono stati i sindacati CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e Sindacato Generale di base. Nella stessa giornata si aggiunge anche lo stop indetto da USB Lavoro Privato. Le motivazioni? In primis lo stop è stato deciso contestando l' indisponibilità delle controparti datoriali ad aprire un confronto sulle questioni poste dalla categoria riguardanti alcuni punti fondamentali quali:

l’aumento salariale di 300 euro

riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario

riduzione periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti

l’adeguamento tutele in tema di sicurezza e salute sui luoghi lavoro

il blocco privatizzazioni e relative gare di appalto per il TPL

Lo scioperò durerà 24 ore, con fasce orarie per le corse garantite ad hoc in ogni città. Si rischia così un venerdì nero per chi si sposta, visto oltretutto che non ci saranno solo i lavoratori pendolari a doversi spostarsi, ma anche gli studenti che hanno da poco ripreso ad andare a scuola dopo la riapertura dei vari Istituti.

Gli orari dello stop e le fasce garantite

Quali saranno gli orari dello stop dei mezzi di trasporto pubblico locale per lo sciopero di venerdì 20 settembre 2024? A Milano Atm si fermerà dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Lo sciopero nella città di Roma vedrà i mezzi della rete Atac, inclusi anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento, e le linee bus periferiche gestite da RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap e Bis, fermarsi per 24 ore. Il servizio sarà però regolare almeno fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20.

A Bologna lo sciopero dei mezzi si svolgerà dalle 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. Garantite le fasce per lavoratori e studenti che dovranno spostarsi da casa al lavoro o a scuola e viceversa. A Firenze saranno rispettate le fasce orarie di garanzia previste dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 20.00. A Napoli, infine, l'Eav sarà soggetta sia a uno sciopero nazionale sia ad uno aziendale di 24 ore.