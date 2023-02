Sciopero trasporti 17 febbraio 2023, ecco chi si ferma e quando

Il prossimo 17 febbraio sarà un venerdì nero per i trasporti, a causa dello sciopero generale di 24 ore dei lavoratori del settore trasporto pubblico locale, treni e aeroporti. Continua a leggere e scopri orari e modalità dello stop di bus, tram e metro nelle principali città italiane, e le fasce orarie garantite.

Sciopero generale trasporti 17 febbraio, le motivazioni

Lo sciopero di 24 ore è stato indetto dal sindacato Usb - Unione Sindacale di Base Lavoro Privato - a cui si sono aggiunte altre sigle del settore che hanno previsto astensioni "ridotte" a 4 ore. Non vi sono dubbi sul fatto che il prossimo 17 febbraio sarà quindi un venerdì nero per chi ha necessità di muoversi, con lo sciopero del personale addetto al trasporto pubblico che incrocerà le braccia con orari e modalità diverse da città a città.

Con una nota Usb ha specificato che le motivazioni dello sciopero sono legate

al susseguirsi di rinnovi contrattuali "farsa", di aumenti salariali irrisori in cambio della crescente svendita dei diritti

Tra le richieste dell'Unione Sindacale di Base Lavoro Privato la "parificazione contrattuale tra aziende pubbliche e private", nuovi parametri che garantiscano aumenti salariali ed eliminino le penalizzazioni economiche ai nuovi assunti, la diminuzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali a parità di salario e una maggiore tutela sulla sicurezza e salute sul lavoro.

Sciopero 17 febbraio a Roma, orari e modalità

Nella Capitale la prima protesta 2023 del trasporto pubblico potrebbe creare non pochi disagi. Lo sciopero 24 ore proclamato da Usb per il prossimo 17 febbraio coinvolge infatti Atac e Roma Tpl. Lo sciopero sarà accompagnato da un presidio sotto l’assessorato ai Trasporti di Roma Capitale per sostenere il pagamento diretto dello stipendio ai dipendenti di Roma Tpl.

Dalle 8.30 alle 17.00 e dalle 20.00 a fine turno metro, autobus, tram e ferrovie ex concesse, la Roma-Lido (nuova Metromare) e la Roma-Viterbo saranno a rischio. Il servizio dovrà invece essere garantito nelle due fasce di punta, fino alle ore 8.30 e dalle 17 alle 20.

Sciopero trasporti a Milano, disagi per pendolari e lavoratori il 17 febbraio

Venerdì 17 febbraio metro, bus e tram a rischio nel capoluogo lombardo. Lo sciopero a Milano potrebbe interessare le linee ATM dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 a fine servizio. Alcuni disagi potrebbero verificarsi anche sulla funicolare Como-Brunate, qualora il personale decidesse di aderire allo sciopero generale incrociando le braccia dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Sciopero 24h a Napoli, i dettagli

Disagi anche per i pendolari della città partenopea, che venerdì 17 febbraio dovranno fare i conti con lo sciopero 24h a Napoli indetto da Usb. I dipendenti Anm incroceranno le braccia dalla mezzanotte di venerdì 17 febbraio alla mezzanotte di sabato 18 febbraio, mettendo a rischio la metropolitana Linea 1, le funicolari e gli autobus. Possibile stop anche per il personale Eav, con lo sciopero che in questo caso potrebbe durare 4 ore, dalle 9 alle 13.

Bologna si ferma per lo sciopero trasporti del 17 febbraio

A Bologna l'agitazione del 17 febbraio coinvolgerà i dipendenti della ditta TPer. L'interruzione dei servizi - prevista per 24 ore - dovrà comunque rispettare le fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. Nella mobilitazione sono stati coinvolti anche i dipendenti del Marconi Express la società che gestisce il People Rover, treno che collega la stazione centrale di Bologna all’Aeroporto Marconi.