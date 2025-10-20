Sciopero per i treni domani, 21 ottobre 2025: orari e possibili disagi
Nuovi possibili disagi per chi si sposta in treno domani, martedì 21 ottobre 2025, per uno sciopero nazionale nel settore ferroviario. La protesta è in programma per 24 ore, da mezzanotte alle 23:59.
Lo stop coinvolgerà il personale tecnico responsabile della manutenzione degli impianti e delle infrastrutture di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ed è stato proclamato da sigle Cobas Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione RFI.
Riguarda chi garantisce il corretto funzionamento di binari, segnali e stazioni, e non macchinisti o capitreno. Sono possibili, dunque, rallentamenti e ritardi nella circolazione dei treni.