FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Sciopero nazionale dei treni il 4 e 5 settembre: chi si ferma, or...

Sciopero nazionale dei treni il 4 e 5 settembre: chi si ferma, orari dello stop e fasce garantite

Primo sciopero nazionale dei treni in Italia comunicato per il 4 e 5 settembre. Ecco gli orari della protesta.
Mobilità1 Settembre 2025 - ore 12:17 - Redatto da Meteo.it
Mobilità1 Settembre 2025 - ore 12:17 - Redatto da Meteo.it

Si preannuncia un mese di settembre 2025 nero dal punto di vista della mobilità e trasporti. Sono in arrivo 66 scioperi, di cui 14 nazionali, che coinvolgono tutto il settore dei trasporti: dai treni agli aerei. Il primo sciopero di settembre 2025 riguarda proprio il trasporto ferroviario che si ferma il 4 e 5 settembre. Scopriamo gli orari della protesta e le fasce garantite.  

Sciopero treni 4-5 settembre 2025: gli orari dello stop

Il Sindacato Generale di Base e dall’assemblea nazionale PdM/PdB del Gruppo Fsi ha indetto tra il 4 e 5 settembre 2025 lo sciopero nazionale del settore ferroviario. Il mese di settembre inizia così con la prima protesta nazionale per le aziende che si occupano del trasporto ferroviario. Lo sciopero dei treni è stato confermato tra le ore 21:00 del 4 e le ore 18:00 del 5 settembre 2025 e coinvolgerà sia il trasporto passeggeri che trasporto merci.

Stop alla circolazione di buona parte dei treni di Trenitalia e Italo anche se, entrambe le compagnie ferroviarie, sono pronte a garantire il regolare funzionamento di alcuni treni a lunga percorrenza. La lista dei treni garantiti è consultabile collegandosi ai siti internet ufficiali delle singole compagnie.

Sciopero del trasporto pubblico locale a Roma il 4 settembre: i motivi della protesta

Attenzione: sempre giovedì 4 settembre 2025 è stato comunicato anche lo sciopero del trasporto pubblico locale a Roma. Ad incrociare le braccia sono i lavorati dell'Atac, l'Azienda per la mobilità di Roma Capitale S.p.A., in sciopero dalle ore 8.30 alle 12.30 del 4 settembre 2025. La protesta è stata indetta dal sindacato Sul per chiedere orari dei turni migliori, ma anche premi di produzione. Da segnalare anche un secondo sciopero dei lavoratori Atac indetto da Usb Lavoro Privato e Orsa Tpl per il 18 settembre dalle ore 20.30 alle 00.30.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Traffico autostrade, bollino rosso per l'ultimo weekend di agosto 2025: quando partire?
    Mobilità28 Agosto 2025

    Traffico autostrade, bollino rosso per l'ultimo weekend di agosto 2025: quando partire?

    Cosa dicono le previsioni del traffico nelle autostrade? Bollino rosso per il 30-31 agosto. Ecco le previsioni.
  • Viabilità agosto: giorni e orari da bollino rosso su strade e autostrade
    Mobilità1 Agosto 2025

    Viabilità agosto: giorni e orari da bollino rosso su strade e autostrade

    Quando evitare di mettersi al volante nel mese di agosto? Ecco giorni e orari che potrebbero riservare criticità su strade e autostrade italiane.
  • Viaggi in aereo: addio liquidi da 100 ml nel bagaglio a mano. Le novità
    Mobilità26 Luglio 2025

    Viaggi in aereo: addio liquidi da 100 ml nel bagaglio a mano. Le novità

    I nuovi scanner 3D cambiano le regole dei liquidi nei bagaglio a mano: addio flaconcini da 100 ml. Le novità nel trasporto aereo.
  • Vacanze 2025, bollino nero in autostrada: ecco quando non mettersi in macchina
    Mobilità23 Luglio 2025

    Vacanze 2025, bollino nero in autostrada: ecco quando non mettersi in macchina

    Milioni di italiani stanno per iniziare le vacanze estive 2025, ma ci sono dei giorni da bollino nero per il traffico sulle autostrade.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, colpo di coda dell'estate: da giovedì 4 settembre anticiclone e caldo anomalo. La tendenza
Tendenza1 Settembre 2025
Meteo, colpo di coda dell'estate: da giovedì 4 settembre anticiclone e caldo anomalo. La tendenza
Dopo un avvio segnato dal maltempo, la prima settimana di settembre vedrà il ritorno dell'anticiclone africano: tempo soleggiato e caldo anomalo.
Meteo, l'estate torna ad alzare la voce da mercoledì 3 settembre: la tendenza nei dettagli
Tendenza31 Agosto 2025
Meteo, l'estate torna ad alzare la voce da mercoledì 3 settembre: la tendenza nei dettagli
Da metà settimana si conferma il ritorno dell'alta pressione: porterà sole e caldo soprattutto al Centro-Sud. La tendenza meteo
Meteo, da mercoledì 3 settembre probabile ritorno dell'alta pressione
Tendenza30 Agosto 2025
Meteo, da mercoledì 3 settembre probabile ritorno dell'alta pressione
Dopo il passaggio ad inizio settimana di una nuova perturbazione, il nostro Paese potrebbe vivere una fase con tempo stabile e caldo estivo oltre la norma
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 01 Settembre ore 18:17

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154