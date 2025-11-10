Sciopero generale 27 e 28 novembre, trasporto pubblico: gli orari e i motivi dello stop

È stato indetto uno sciopero generale nazionale che riguarderà anche il trasporto pubblico oltre a vari settori come la sanità, la scuola e la pubblica amministrazione. Quando? Tra il 27 e il 28 novembre per i trasporti mentre lo stop negli altri settori riguarderà l'intera giornata del 28 novembre. I motivi? La mobilitazione riguarda la Legge di Bilancio. A proclamare lo sciopero sono state le sigle sindacali: Usb, Cub, Cobas, Adl, Clap e Sial.

Sciopero generale nazionale trasporto pubblico: gli orari

Sciopero generale nazionale per il trasporto pubblico. Lo stop durerà ben 24 ore e prenderà il via alle 21.00 del 27 novembre e terminerà alle 21.00 del 28 novembre. Sono pertanto previsti ritardi e soppressioni, restano garantiti - come sempre in questi casi - i soli servizi minimi.

Cosa deve sapere chi si metterà in viaggio? Come al solito pendolari e studenti potranno consultare la lista dei treni garantiti sui vari siti Internet da quello di Trenitalia a quello di Italo. Occorrerà poi prestare grande attenzione agli avvisi cartacei affissi alle varie fermate o nelle varie stazioni, ai segnali luminosi e a quelli uditivi che terranno aggiornati, durante la giornata dello sciopero, tutti i viaggiatori sui mezzi in partenza, su quelli cancellati e sui vari ritardi.

Stop per aerei e autostrade

A fermarsi non saranno solo treni, tram e bus. Lo sciopero generale vede coinvolti anche aerei e autostrade. Incroceranno le braccia pertanto: piloti, assistenti di volo e personale aeroportuale oltre che il personale di autostrade. In quest'ultimo caso lo stop prenderà il via alle 22 del 27 novembre e terminerà alle 22 del 28 novembre.

Lo sciopero successivo

Il mese di novembre terminerà con una ulteriore agitazione nel settore trasporti. Per la giornata del 30 novembre è previsto uno stop del personale Atm. Questa volta a proclamare l'agitazione sindacale è stato il sindacato Confial-trasporti. Lo stop avrà una durata di 4 ore, dalle 8.45 alle 12.45.