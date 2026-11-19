Venerdì 20 novembre 2026 confermano lo sciopero generale proclamato dalla CGIL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Una protesta importante che coinvolgerà tutto il settore pubblico e privato con cortei in tutte le città italiane e disagi per la circolazione.

Sciopero generale 20 novembre 2026: i motivi della protesta

La Confederazione Generale Italiana del Lavoro ha proclamato per venerdì 20 novembre 2026 uno sciopero generale della durata di 24 ore che riguarderà tutti settori pubblici e privati, appalti e servizi strumentali compresi.

"Lavorare non basta più per vivere con dignità" si legge nel comunicato diramato dal sindacato che ha deciso di scendere in piazza con una protesta capillare che coinvolgerà tutte le città italiane con cortei e manifestazioni per far sentire la voce di milioni di persone e lavoratori. Proteste indipendenti sono state proclamate anche dal mondo Cobas.

Tra i motivi che hanno spinto la CGIL a proclamare lo sciopero generale del 20 novembre 2026 ci sono: la richiesta di salari più alti complice una inflazione che oramai ha eroso il potere d'acquisto del singolo. Non solo, salari più alti, si chiedono anche la piena rivalutazione degli assegni per le pensioni.



Tra le richieste pubblicate sul sito ufficiale di CGIL ci sono anche: un fisco più giusto con la restituzione del fiscal drag, l’indicizzazione dell’Irpef all’inflazione, una tassazione davvero progressiva e una lotta efficace all’evasione. E ancora: maggiori investimenti nel settore istruzione, sanità e welfare da parte di un governo che aumenta la spesa per le armi.

Investimenti sono richiesti anche nel settore industriale con un occhio rivolto alla situazione del Mezzogiorno dove risulta necessario un ruolo più attivo dello Stato con maggiori tutele occupazionali. E ancora: un futuro migliore per i giovani, dal diritto allo studio alle politiche per la casa fino a misure strutturali contro la precarietà. Infine CGIL richiede anche maggiore sicurezza sul lavoro perché "nessuno deve morire di lavoro".

Sciopero del 20 novembre 2026: disagi nel settore trasporti, scuola e sanità

La protesta, della durata di 24 ore, avrà delle conseguenze su tutti i settori pubblici e privati. A cominciare dal settore trasporti dove sono previsti disagi, rallentamenti, riduzioni, ma anche cancellazione delle corse dei mezzi pubblici e locali. Non saranno coinvolti aerei e treni, anche per questi ultimi è previsto un altro sciopereo, dalle 21 di venerdì 20 fino alle 20 di sabato 21 novembre, indetto dai sindacati Sgb e Cub trasporti.

Tantissime le manifestazioni previste in Italia; dati alla mano saranno circa 100 le manifestazioni nazionali con due appuntamenti principali: la manifestazione di Roma con partenza dalle 9.30 in Piazza Vittorio Emanuele II e quella di Milano con appuntamento intorno alle ore 9 in piazza Cadorna con la presenza di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a fine corteo. Manifestazioni anche in altre città d'Italia: Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Perugia, Genova, Venezia, Padova, Vicenza e Treviso.