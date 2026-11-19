Le calze da neve omologate possono essere utilizzate in Italia come alternativa alle catene, purché rispettino i requisiti previsti dalla normativa. Con l’avvio della stagione invernale torna quindi utile capire quali prodotti sono davvero validi, quando scatta l’obbligo e quali sanzioni rischia chi viaggia senza dispositivi adeguati.

Il periodo di riferimento è generalmente quello compreso tra 15 novembre e 15 aprile, ma l’obbligo vale soltanto sulle strade interessate da specifiche ordinanze e può cambiare in alcune zone.

Calze da neve: quando sono considerate regolari

Non tutte le calze tessili in commercio possono essere utilizzate al posto delle catene. Per essere considerate dispositivi supplementari di aderenza devono essere conformi alla norma UNI EN 16662-1:2020, introdotta come riferimento dalla normativa italiana.

Al momento dell’acquisto è quindi importante verificare:

la marcatura di conformità ;

; la compatibilità con la misura degli pneumatici;

le indicazioni del produttore sul veicolo sul quale possono essere installate.

Una semplice calza priva dei requisiti previsti non consente di rispettare l’obbligo di dotazioni invernali.

Dal 15 novembre obbligo su molte strade italiane

Il periodo normalmente adottato dalle ordinanze va dal 15 novembre al 15 aprile.

Sulle strade interessate è possibile circolare con:

pneumatici invernali idonei;

catene da neve compatibili tenute a bordo;

calze da neve conformi alla normativa.

L’obbligo può essere valido anche se in quel momento non sta nevicando, perché dipende dall’ordinanza vigente sulla strada percorsa.

Non esiste però un obbligo identico su tutta la rete stradale italiana: per questo è sempre necessario controllare la segnaletica e le disposizioni dell’ente proprietario della strada.

Quando vanno montate le calze

Durante il periodo dell’ordinanza è sufficiente avere a bordo un dispositivo conforme, ma in presenza di neve o ghiaccio può essere necessario montarlo effettivamente per poter proseguire. Le calze devono essere installate sulle ruote indicate dal produttore e comunque tenendo conto dell’asse motore del veicolo.

È inoltre fondamentale non utilizzarle a lungo sull’asfalto pulito, perché il tessuto può deteriorarsi rapidamente. Come per le catene, la velocità deve essere particolarmente moderata e in genere non superiore a 50 km/h.

Quali sono le multe

Chi percorre una strada soggetta all’obbligo senza pneumatici invernali o dispositivi antisdrucciolevoli conformi rischia una sanzione. Fuori dai centri abitati la multa può andare da 87 a 344 euro. Nei centri abitati la sanzione può invece essere compresa tra 42 e 173 euro. Gli agenti possono inoltre impedire al conducente di proseguire fino a quando il veicolo non viene dotato dei dispositivi necessari.

Attenzione alle calze non conformi

Il punto più importante riguarda quindi l’acquisto. Una confezione che riporta semplicemente la scritta “calze da neve” non è sufficiente.

Bisogna verificare la presenza della conformità alla UNI EN 16662-1:2020 e controllare che il modello scelto sia adatto alla misura delle proprie gomme.

Utilizzare un prodotto non conforme, su una strada dove sono obbligatorie catene o dispositivi equivalenti, equivale di fatto a viaggiare senza l’equipaggiamento richiesto.

Calze o catene da neve: cosa conviene

Le calze hanno il vantaggio di essere leggere, poco ingombranti e più semplici da montare, soprattutto sulle auto dove lo spazio tra pneumatico e passaruota è ridotto.

Le catene restano però generalmente più resistenti in condizioni difficili e sopportano meglio un utilizzo prolungato. Per chi utilizza raramente l’auto sulla neve, le calze omologate possono quindi rappresentare una soluzione pratica, purché vengano scelte nella misura corretta e conservate a bordo durante il periodo previsto dalle ordinanze.