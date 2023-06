Sciopero Atm a Milano, una settimana a rischio per chi usa i mezzi pubblici: gli orari garantiti

Un nuovo sciopero è pronto a mettere a dura prova i lavoratori e i pendolari di Milano. Da lunedì 5 a domenica 11 giugno sono a rischio i mezzi Atm per la protesta organizzata dai sindacati Cub, Cobas e Sgb. Ecco tutto quello che sappiamo e le corse garantite.

Sciopero Atm a Milano: a rischio i mezzi pubblici per una settimana

Si preannuncia una settimana di disagi per i cittadini di Milano che utilizzano i mezzi pubblici di Atm, la società per azioni interamente partecipata dal Comune di Milano che si occupa della gestione del servizio di trasporto pubblico a Milano e in 96 comuni della città metropolitana. Il motivo? Lo sciopero indetto dai sindacati Cub, Cobas e Sgb che mette a rischio il funzionamento dei mezzi pubblici da lunedì 5 a domenica 11 giugno. I sindacati Cub, Cobas e Sgb hanno proclamato lo "sciopero nazionale degli straordinari" per una settimana con disagi e ritardi su tutti i mezzi milanesi: metropolitane, bus e tram. Intanto Atm ha rassicurato i cittadini comunicando che il servizio dei mezzi pubblici da lunedì 5 giugno sarà sempre garantito, ma con attese lunghe nelle fasce orarie tra le 8.45 e le 15 e dopo le 18.

Alcuni sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale dal 5 all’11 giugno. A Milano il servizio delle linee metropolitane e di superficie è garantito tutti i giorni. Potrebbero esserci maggiori attese tra le 8:45 e le 15 e dopo le 18. Informazioni: https://t.co/A8k8PH4xGh pic.twitter.com/Luk1qZLfEJ — Azienda Trasporti Milanesi 🌈 (@atm_informa) June 3, 2023

Ma qual è il motivo dello sciopero? A chiarirlo sono i sindacati Cub, Cobas e Sgb: "Per la riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali a parità di salario, per la riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; per l'adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio Tpl; per il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il Tpl".