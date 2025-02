Sciopero 5 febbraio 2025 di Trenord: treni e orari garantiti, treni cancellati

Il secondo mese dell'anno prende il via con uno sciopero indetto per il 5 febbraio 2025 da Trenord in Lombardia. Quali treni si fermeranno? Quali sono i garantiti? Ecco cosa devono sapere pendolari, ovvero studenti e lavoratori, e tutti coloro che si metteranno in viaggio nella giornata di mercoledì.

Sciopero 5 febbraio 2025 Trenord: tutte le informazioni utili

È stato indetto uno sciopero per il 5 febbraio 2025 di Trenord. Tale stop potrà avere ripercussioni anche sui collegamenti aeroportuali da e per lo scalo di Milano Malpensa. Non è da escludere che vi potranno essere conseguenze, ovvero ritardi, anche nei treni che dalla Lombardia arrivano in altre regioni.

A incrociare le braccia, nella giornata di mercoledì, sarà il personale che fa capo all'OrsaFerrovie. Lo stop prenderà il via alle 3.00 del mattino di mercoledì 5 febbraio e terminerà alle ore 2.00 di giovedì 6 febbraio 2025.

Nelle ventitré ore di sciopero potranno subire variazioni e cancellazioni i convogli che vengono utilizzati per il servizio regionale, il servizio suburbano e il servizio aeroportuale, nonché la lunga percorrenza di Trenord.

Le fasce orarie di garanzia - in cui i pendolari potranno trovare mezzi per gli spostamenti casa - lavoro o scuola - lavoro- saranno:

dalle 6.00 alle 9.00

dalle 18.00 alle 21.00

In queste fasce orarie pertanto potranno viaggiare i treni compresi nella lista dei servizi minimi garantiti che avranno orario di partenza, previsto dall’orario ufficiale di Trenord, dalla stazione di origine, ad esempio, dopo le ore 6.00 e arrivo nella destinazione finale entro le ore 9.00.

Nella giornata di mercoledì si consiglia ai viaggiatori di consultare attentamente il sito e l’app di Trenord, ma anche di prestare attenzione agli avvisi nei cartelloni luminosi e tramite auto-parlante nelle varie stazioni.

I bus sostitutivi per il servizio aeroportuale

Trenord ha fatto già sapere che in caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: