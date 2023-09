Sciopero 18 settembre 2023: stop ai mezzi pubblici in Italia. Le fasce garantite

Al via una nuovo sciopero nazionale del personale del trasporto pubblico locale in diverse città italiane per il 18 settembre 2023. Gli orari

17 Settembre 2023 - ore 14:38 Redatto da Redazione Meteo.it 17 Settembre 2023 - ore 14:38 Redatto da Redazione Meteo.it