Sciopero 11 novembre 2022, treni e mezzi pubblici: gli orari dello stop città per città

Quali sono gli orari dello stop per lo sciopero dell'11 novembre 2022 dei mezzi pubblici, proclamato dal sindacato Usb? Si prospetta un venerdì nero per i viaggiatori e tutti i pendolari. Nonostante il fatto che i mezzi si fermeranno solo per 4 ore e non per l'intera giornata, si prospettano numerosi disagi per chi dovrà recarsi al lavoro, a scuola, o semplicemente spostarsi in città. Le modalità dello sciopero, inoltre, sono territoriali. Ciò significa che gli orari dello stop saranno differenti da regione in regione o di città in città. Ecco tutte le informazioni utili.

Sciopero 11 novembre 2022 a Milano: gli orari dello stop in Lombardia

A causa dello sciopero dell'11 novembre 2022 a Milano, si prospetta un venerdì davvero difficile per viaggiatori, studenti e lavoratori pendolari. Nel capoluogo lombardo i mezzi, ovvero: metropolitane, tram, filobus e bus che sono gestiti da Atm si fermeranno dalle 8.45 alle 12.45. Sempre a Milano, invece, i bus di Autoguidovie, si fermeranno dalle 18.00 alle 21.59.

Chi si sposterà in treno deve sapere che Trenord ha comunicato che a fermarsi saranno i mezzi in partenza e in arrivo tra le 9 e le 13. Si prospettano importanti disagi pertanto sulle linee:

Milano Cadorna – Canzo/Asso

Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese – Milano Cadorna

Brescia/Iseo – Edolo

A essere coinvolte saranno inoltre anche le linee suburbane S2, S3 ed S4 oltre a S1, S9 e S13 e ovviamente i collegamenti aeroportuali per lo scalo di Malpensa.

In tutta la Lombardia:

Movibus si fermerà dalle 16.00 alle 20.00

NET Monza dalle 15.00 alle 19.00

NET Trezzo dalle 8.45 alle 12.45

Stie dalle 17.00 alle 21.00

Apam Mantova dalle 11.00 alle 15.00

Che tempo farà a Milano? Qui il Meteo Milano.

Sciopero 11 novembre in Emilia-Romagna: orari di stop diversi di città in città

Cosa devono sapere i viaggiatori in Emilia Romagna? I mezzi pubblici si fermeranno secondo orari diversi di città in città.

a Bologna e Ferrara lo stop sarà dalle 11.30 alle 15.30

a Modena, Reggio Emilia e Piacenza dalle 16.30 alle 20.30 il servizio exstraurbano mentre quello urbano dalle 17.30 alle 21.30

a Rimini, Forlì, Cesena e Ravenna dalle 17.30 alle 21.30

Sciopero 11 novembre: gli orari dello stop a Roma e nel Lazio

In tutto il Lazio lo stop del trasporto pubblico locale è previsto dalle 8.30 alle 12.30. Oltre allo sciopero nazionale indetto da USB Lavoro Privato è prevista, però, anche un’agitazione del personale ATAC indetto dalle sigle sindacali Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl-Fna. Rispetto ad regioni, pertanto, potrebbero esserci ancor più mezzi fermi e maggiori possibilità di grossi disagi per tutti i pendolari.

A fermarsi saranno quindi i mezzi ATAC che comprendono: bus, tram, metro e ferrovia Termini-Centocelle. Incapperanno in disagi i pendolari che dovranno servirsi delle linee bus della Roma TPL e della rete Cotral che fa servizio bus extraurbani e ferrovie Roma-Nord e Metromare.

Sciopero a Napoli e in Campania: gli orari per l'11 novembre

In Campania a fermarsi saranno i mezzi Eav dalle 9 alle 13.

A Napoli lo sciopero riguarderà la fascia oraria dalle 11.30 alle 15.30, ma vi sono modalità differenti a seconda dei vari mezzi. Le Funicolari effettueranno l'ultima corsa del mattino alle ore 11.10 per poi riprendere con la corsa delle 15.50.

La Linea 1 della Metro, invece, effettuerà l'ultima corsa da Garibaldi alle ore 10.52 e ripartirà da Garibaldi alle ore 17.04. Le Linee di superficie partiranno 30 minuti prima delle 11.30 e riprenderanno alle 15.30.

Gli orari delle altre città o regioni

Nelle altre città quali sono gli orari? Ecco alcune informazioni utili ai viaggiatori. Il consiglio è però quello di verificare sempre le informazioni sui tabelloni luminosi o sui vari avvisi cartacei appesi alle pensiline o nelle piazzole di sosta dei mezzi, ascoltare eventualmente la voce degli "auto-parlanti" e controllare sui siti dei vari mezzi locali ulteriori annunci.