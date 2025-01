Scioperi di febbraio 2025: ecco tutto gli stop

Il mese di febbraio si preannuncia di nuovo "nero" per milioni di viaggiatori, pendolari e cittadini in vista di una serie di scioperi annunciati nel settore trasporti. Ecco tutto il calendario completo con gli scioperi di febbraio 2025.

Febbraio inizia con il primo sciopero annunciato e confermato nel trasporto pubblico locale. Sciopero del trasporto pubblico locale domenica 2 febbraio con lo stop alla circolazione di tutti i mezzi di trasporto nella città di Torino per la protesta proclamata dalla Soc. GTT di Torino. Lo stop del trasporto pubblico locale della città di Torino ha una durata di 24.

Il 5 febbraio, invece, stop al settore aereo e ferroviario. Trenord ha annunciato il primo sciopero del mese di febbraio dalle ore 3 di mercoledì 5 febbraio fino alle ore 2 di giovedì 6 febbraio. Ma non finisce qui, visto che il 5 febbraio si ferma anche il traffico aereo a livello nazionale per circa 24h, mentre stop al traffico locale di circa 4 ore dalle 12 alle 16 nello scalo di Milano Linate.

Attenzione: anche per sabato 8 febbraio 2025 è stato proclamato un nuovo sciopero dei trasporti. A fermarsi in questa occasione sono i treni a livello regionale in Sardegna per una protesta della durata di 8 ore dalle 9.01 alle 17. Il 9 febbraio, invece, stop al trasporto pubblico locale nella città di Palermo dove i lavoratori incrociano le braccia per circa 24h.

Anche il 10 febbraio è previsto uno sciopero dei trasporti della durata di 4 ore nella città di Messina. Ecco gli orari della protesta: dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00. Stop anche alla circolazione dei treni in Piemonte della durata di 24h dalle ore 3:00 del 9 febbraio alle ore 2:00 del 10 febbraio e di circa 8 ore dalle ore 9:00 del 9 febbraio alle ore 16:59.

Il mese di febbraio prosegue con altri scioperi dei trasporti pubblici e locali. Per il 14 e 15 febbraio è stato proclamato lo scioperi dei mezzi pubblici, tra trasporto locale e ferroviario in diverse città italiane. A Milano e Firenze stop alla circolazione dei mezzi pubblici, tra trasporto locale e ferroviario per la durata di 24 ore. La protesta è stata annunciata anche a Latina ma in orari ridotti, durata di 4 ore dalle 16:30 alle 20:30, mentre in Trentino Alto Adige stop ai treni per ore 8 dalle 9:01 alle 17.

Da segnalare anche lo sciopero del trasporto pubblico del 24 febbraio a livello locale a Vasto in Abruzzo per lo sciopero del personale della durata di 4 ore dalle 9 alle 13. Infine nell'ultimo giorno di febbraio, venerdì 28, è stato annunciato uno sciopero plurisettoriale che coinvolge diversi settori. Soc Gesap ha proclamato uno sciopero di 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00, per il personale aeroporto di Palermo, mentre stop di 24 ore per il personale aeroportuale di Venezia. Infine stop al servizio pubblico a Bari per la durata di 24 ore dei lavoratori delle ferrovie Appulo Lucale, delle Autolinee e di Sabato Viaggio.