Scadenze fiscali di oggi, 16 dicembre 2024: dall'Imu alla Tari

Quali sono le scadenze fiscali per oggi, 16 dicembre 2024? Questa di metà dicembre è una data particolarmente ricca di pagamenti da effettuare. Sono tante le imposte di cui ricordarsi perché la giornata odierna combacia con ben 134 scadenze di adempimenti fiscali inserite online sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Ecco però quelle che spettano alla maggior parte dei contribuenti.

16 dicembre 2024, le scadenze fiscali di cui ricordarsi: l'Imu

Oggi, 16 dicembre 2024, tra le scadenze fiscali di cui ricordarsi vi è sicuramente il pagamento dell'Imu. L'imposta municipale unica ha visto una prima scadenza lo scorso 17 giugno, in quanto il 16 cadeva di domenica, e vede ora la scadenza della seconda e ultima rata. Chi ha pagato tutto in una unica soluzione a giugno non dovrà preoccuparsi di correre a pagare tale imposta sugli immobili nella giornata di oggi. Chi invece ha optato per le due rate deve assolutamente ricordarsi di pagare l'F24 recandosi in posta, in banca o eseguendo il tutto tramite il proprio conto online.

Perché si paga l'IMU e chi deve preoccuparsi di pagare tale imposta? Ebbene si tratta di una tassa sugli immobili di cui si è proprietari o su cui si ha un diritto reale, il pagamento si effettua per lo più se si ha una seconda casa a disposizione o una prima casa di lusso, ma anche aree fabbricabili e terreni agricoli.

Chi non paga l'Imu? Coloro i quali possiedono soltanto una abitazione principale, ossia l’immobile in cui si ha la residenza e si vive abitualmente per la maggior parte dell’anno. Non si paga l'Imu nemmeno sulle pertinenze legate all'abitazione principale ovvero cantina (C02), garage (C06) e posto auto (C07). Se si possiedono, però, due cantine o due garage o anche solo due posti auto, si paga l'Imu sulla seconda pertinenza. Dalla scadenza di oggi si stima un gettito complessivo atteso di circa 22 miliardi di euro.

Il pagamento della Tari e le altre scadenze

Oggi, 16 dicembre 2024, è anche il termine per saldare la tassa sui rifiuti per il 2024. I Comuni hanno già inviato i modelli di pagamento ai rispettivi cittadini. Tale tassa può essere pagata tramite il sistema PagoPa.

Quali altre scadenze vi sono oggi?