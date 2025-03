Saturno da record nel Sistema Solare: scoperte 128 nuove Lune

Saturno ha ben 128 lune in più di quante pensassimo e la nuova scoperta gli dà un primato in satelliti naturali forse insuperabile all’interno del nostro Sistema Solare. Giove, con le sue 95 lune sembra ormai troppo lontano, visto che il pianeta con Signore spaziale degli Anelli arriva ora a 274.

“Sulla base delle nostre proiezioni, non penso che Giove potrà mai più raggiungerlo” spiega, come riporta il quotidiano britannico The Guardian, Edward Ashton, dell’Istituto di Astronomia e Astrofisica dell’Academia Sincia di Taiwan, che ha guidato le ultime ricerche.

Che cos’è una Luna?

I nuovi satelliti naturali di Saturno sono stati appena riconosciuti formalmente dall’Unione astronomica internazionale. Per ora sono solo una serie di numeri e lettere, ma presto avranno un loro nome. Sono tutte “lune irregolari” con una forma simile a delle patate della lunghezza di appena pochi chilometri e potrebbero aprire un nuovo dibattito su cosa possa definirsi come “una luna”.

“Non penso che ci sia una definizione corretta per cosa è classificato come Luna. Dovrebbe esserci” prosegue Ashton. “Con la terminologia corrente, non credo che si possa fare molto di meglio di quanto è stato già fatto per le lune di Saturno, Urano e Nettuno”.

Lune nate da scontri spaziali primordiali?

Le osservazioni di queste piccole lune potrebbero dare il modo agli scienziati di fare intanto ulteriori ipotesi sui turbolenti momenti primordiali del Sistema Solare, quando i pianeti migravano tra orbite instabili e collisioni. Le nuove lune sono riunite infatti in gruppi, suggerendo che potrebbero essersi originate da oggetti più grandi, poi divisi da antichi scontri spaziali.