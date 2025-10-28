Sardegna da sogno: unica località italiana tra 25 destinazioni da non perdere

La Sardegna è una regione da sogno. Lo conferma la classifica Best in Travel 2026 di Lonely Planet con un importante riconoscimento grazie alla natura incontaminata presente sull'isola, all'archeologia, alla cultura e al turismo sostenibile.

La classifica di Lonely Planet: l'ottimo piazzamento della Sardegna

Un sogno che si realizza. La Sardegna è entrata nella prestigiosa classifica di Best in Travel 2026 di Lonely Planet incentrata sulle 25 destinazioni mondiali da scoprire per il prossimo anno.

Si tratta di un riconoscimento importante che non guarda solo la bellezza delle spiagge e il mare cristallino, ma che premia la ricchezza culturale del territorio oltre che l' archeologica. In classifica vi sono posti meravigliosi che spiccano per tutti questi aspetti, ma anche per essere riusciti a valorizzare la propria terra nel migliore dei modi promuovendo un turismo sostenibile.

La regione Sardegna è entrata in classifica proprio per la sua grande varietà. I turisti che vi si recano possono scegliere il mare spettacolare come scoprire borghi antichi. Possono effettuare percorsi enogastronomici ad hoc ed assaggiare diversi prodotti tipici, oppure possono ammirare l'artigianato. In Sardegna ci sono anche i nuraghi, le affascinanti torri in pietra dell’Età del Bronzo uniche al mondo, e ci sono tanti paesi da scoprire oltre alla natura incontaminata da ammirare.

Quali altre località sono state inserite nell'esclusiva classifica? Tra i 25 posti vi sono:

Botswana – Africa

Perù – Sud America

Jeju-do – Corea del Sud

Ikara-Flinders Ranges e Outback – Australia

Cadice – Spagna

Libertade, San Paolo – Brasile

Sardegna – Italia

Theodore Roosevelt National Park – USA

Isola di Riunione – Africa

Tunisia – Africa

Barbados – Caraibi

Isole Salomone – Oceania

Maine – USA

Città del Messico – Messico

Tipperary – Irlanda

Quetzaltenango (Xela) – Guatemala

Jaffna – Sri Lanka

Phuket – Thailandia

Utrecht – Paesi Bassi

Cartagena – Colombia

Finlandia

Quy Nho’n – Vietnam

British Columbia – Canada

Siem Reap – Cambogia

Isola del Nord (Aotearoa) – Nuova Zelanda

Scorrendo l'elenco si capisce benissimo come la classifica abbracci tutto il mondo e come sia, pertanto, ancor più prestigioso il fatto di poter farne parte. Si evince inoltre come vi siano poche località europee e come, infine, di tutte le bellezze italiane, sia stata scelta solo l'isola della Sardegna.

Un riconoscimento importante

Per la Sardegna essere in classifica significa, inoltre, poter comparire ulteriormente sul radar di moltissimi viaggiatori, tour operator e content creator in tutto il mondo. Aumentare così la propria visibilità, la possibilità di richiamare turisti da ogni parte del mondo e quindi di avere un ritorno. Il riconoscimento porta con sé un prestigio internazionale e può dare anche un'ulteriore spinta al turismo.