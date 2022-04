Samantha Cristoforetti torna sulla Iss: come seguirla in diretta

Samantha Cristoforetti (Foto: Wikimedia Commons)

Samantha Cristoforetti è pronta a ritornare nello spazio per la seconda volta e lo farà a bordo della capsula privata Crew Dragon Freedom, in onore della libertà, per conto dell’azienda statunitense Space X di Elon Musk.

La partenza della missione è prevista, condizioni meteorologiche permettendo, per sabato 23 aprile e porterà la squadra, composta dalla quarantaquattrenne italiana e altri 3 astronauti della Nasa (Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins), sulla Stazione spaziale internazionale, la Iss. Il lancio è programmato per le 11.26, ora italiana, dall'iconica base di Cape Canaveral in Florida (Stati Uniti). Da qualche giorno è già iniziato l’isolamento degli astronauti per evitare spiacevoli inconvenienti durante una missione che già si preannuncia molto ricca di impegni e di sfide.

Il lancio sarà trasmesso, come sempre, in diretta streaming su Esa Web Tv e sull'analoga piattaforma di trasmissione tv della Nasa, oltre che su vari canali social delle agenzie spaziali. Il momento della partenza è slittato dal mercoledì 20 a giovedì 21 quindi a sabato 23 aprile (che era la data "di riserva"), a causa di qualche piccolo ritardo per ragioni tecniche, ma ora tutto sembra essere finalmente pronto.

Tra esperimenti scientifici e passeggiate spaziali

Samantha Cristoforetti è nota per essere stata la prima astronauta italiana a essere reclutata dall’Agenzia spaziale europea (Esa) e detiene tutt'ora il record continentale di permanenza nello spazio in un singolo volo.

La missione che la vedrà protagonista, denominata Minerva, durerà circa 5 mesi e prevede 30 ore di viaggio per giungere a destinazione. Sarà un’esperienza del tutto nuova per l’astronauta milanese in quanto, rispetto al 2014 (anno della sua ultima spedizione in occasione della missione Futura), la tecnologia ha fatto enormi passi avanti e l’interfaccia essere umano-macchina è diventata un elemento centrale.

(foto: Pixabay)

Insomma, un’ottima occasione per fare una nuova esperienza professionale di grande valore e portare benefici al mondo scientifico attraverso esperimenti che sfruttano la micro-gravità per favorire lo sviluppo della ricerca. Verrà studiato - per citare qualche esempio concreto - l’olio extra vergine d’oliva, la funzionalità del tessuto ovarico e pure il ruolo delle nanoparticelle antiossidanti per rallentare la degenerazione neuronale. Insomma, ce ne sarà davvero per tutti i gusti e saranno davvero numerosi gli Stati che forniranno un contributo attivo, andando oltre le questioni geopolitiche che stanno condizionando l'Europa durante il conflitto in Ucraina.

È probabile che la missione di Samantha Cristoforetti sia arricchita anche da una passeggiata spaziale insieme a uno dei 3 colleghi russi che attualmente si trovano a bordo della Iss. Come ha chiarito la stessa astronauta italiana durante la conferenza a Houston: “Siamo tutti buoni amici, oltre che colleghi, e quindi sono sicura che lavoreremo bene insieme concentrandoci su ciò che ci unisce e ci appassiona”.