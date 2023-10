Salire le scale: 50 gradini al giorno sono un toccasana per la salute del cuore

Preferire le scale all’ascensore è - in generale - un’ottima abitudine per migliorare la salute dell’organismo e contrastare la sedentarietà. In particolare, si tratta di un’attività in grado di prevenire una serie di problemi cardiovascolari e di favorire il benessere dell’apparato respiratorio. I ricercatori dalla Tulane University, in Louisiana negli Stati Uniti, hanno cercato di definire quale possa essere il numero di scalini quotidiani che è sufficiente per determinare un effettivo beneficio per la salute del cuore.

Più stabilità e meno infortuni

Nell'ambito di uno studio scientifico i cui risultati sono stati pubblicati nei giorni scorsi, sono state indagate le abitudini di 450mila adulti per un periodo complessivo di circa 12 anni. Dopo avere valutato la storia famigliare per malattie cardiovascolari, le predisposizioni genetiche e lo stile di vita, i ricercatori hanno evidenziato una correlazione positiva tra il salire frequentemente le scale e un rischio minore di sviluppare problemi al cuore. Insomma, prendere le scale regolarmente fa davvero bene.

Secondo i ricercatori, che hanno pubblicato sulla rivista scientifica Atherosclerosis, è sufficiente salire 50 gradini al giorno, pari a circa 5 rampe, per abbattere il rischio di malattie cardiovascolari del 20%. Certamente i benefici sono ancora maggiori se a questa corretta abitudine si associano altri comportamenti positivi, come una dieta sana e variegata e la regolare attività fisica. Per di più, le scale sono considerate un vero e proprio toccasana soprattutto per le persone che presentano specifiche condizioni di rischio, come ipertensione e sovrappeso.

Tra gli altri benefici, salire un numero consistente di gradini aiuta anche a migliorare forza, potenza e resistenza: questo migliora di conseguenza la stabilità e la coordinazione, oltre a ridurre il rischio di infortunio al ginocchio e alle anche.