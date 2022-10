Salute del cuore, il sonno è importante quanto la dieta e l’attività fisica

Dormire bene è importante per le salute del cuore, tanto quanto una dieta equilibrata e l’attività fisica: a dirlo è l’American Heart Association, un'organizzazione statunitense non a scopo di lucro che si occupa di ridurre le morti causate da problemi cardiaci e ictus. L’associazione ha di recente aggiunto il riposo ad altre sette attività necessarie per minimizzare il rischio di problemi cardiaci: smettere di fumare, mangiare meglio, fare attività fisica, tenere sotto controllo il peso, tenere sotto controllo il colesterolo e ridurre i livelli di zucchero nel sangue.

Lo studio sul sonno

La decisone dell’associazione è arrivata anche grazie a una ricerca, realizzata dagli studiosi della Columbia University, secondo cui linee guida per la salute del cuore funzionano meglio se includono anche la qualità del riposo. I ricercatori hanno analizzato le abitudini del sonno di 2mila persone di mezza età: chi dorme meno di sette ore a notte (la quantità minima consigliata) ha una maggiore prevalenza di fattori di rischio per la salute del cuore, quali obesità e pressione sanguigna alta.

I fattori di rischio per il cuore

“Una bassa qualità del sonno è collegata anche a peggiori abitudini generali per la salute”, ha detto l’autore dello studio Nour Makarem. Chi dorme poco, mostrano i più recenti studi, ha anche più alte probabilità di mangiare male e fare poca attività fisica. “Entrambe queste cose sono importanti fattori di rischio per il cuore”, ha aggiunto Makarem, secondo quanto riporta la Cnn. Inoltre una bassa qualità del sonno può far salire i livelli di stress e i rischi di ammalarsi di depressione.