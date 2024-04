Sagre ed eventi per il Ponte del 25 aprile e 1° maggio: ecco alcune idee

Quali sagre ed eventi ci sono durante il Ponte del 25 aprile e quello del 1° maggio? Cosa si può fare in quei giorni di festa, tempo permettendo? Ecco alcune idee e consigli per trascorrere giornate in pace e tranquillità all'aria aperta, assaggiando buon cibo, realizzato con prodotti tipici locali, e divertendosi in compagnia di amici, parenti e conoscenti.

A quali sagre ed eventi andare per il ponte del 25 aprile 2024?

Quali sagre ed eventi sono stati organizzati per vacanzieri e turisti che vogliono trascorrere le giornate del ponte del 25 aprile in pace e tranquillità conoscendo nuovi luoghi e tradizioni? Da Nord a Sud, sia per il ponte della Liberazione che per quello della Festa dei lavoratori ci sono numerosi eventi a cui prendere parte. Si può entrare in contatto con le tradizioni antiche, ammirare splendidi borghi, rilassarsi con paesaggi mozzafiato e godersi giornate all'aria aperta con i propri cari.

Dove andare dunque, da Nord a Sud? Per il Ponte del 25 aprile o meglio tra il 24 aprile e il 1° maggio, Como ospita il Lake Como Festival. L'evento è adatto a chi ama assaggiare i grandi vini e i prodotti tipici in un panorama suggestivo, a pochi passi dal lago. Tra il 26 e il 28 aprile in provincia di Enna, in Sicilia, si svolgerà la Sagra dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP e ci saranno: spettacoli folkloristici, eventi culturali e degustazioni.

Altre idee? In provincia di Ancona, dal 25 al 28, si svolge il Festival dei Folli. In provincia di Cuneo c'è la sagra del Gorgonzola. A Piacenza dal 27 al 28 Aprile prenderà il via l'11° edizione del Monterosso Val d'Arda Festival. In questa occasione si potrà degustare il Monterosso Val d'Arda DOC, un vino bianco autoctono prodotto in Val d'Arda. Dal 24 aprile al 1 maggio, inoltre, in provincia di Salerno, si svolgerà la tradizionale Festa del Carciofo di Paestum IGP.

Sempre per il ponte del 25 aprile, in Emilia Romagna, o meglio da Piacenza a Cattolica, si potrà partecipare a numerose iniziativa per godersi il territorio tra sole, mare, collina e montagna. Non si tratta solo di apprezzare la natura o i monumenti storici delle varie città, ma anche di assaggiare i prodotti tipici e di respirare a pieni polmoni la cultura dei personaggi che hanno reso celebri le diverse località. Sono state organizzate visite guidate, ad esempio, per ammirare le opere del Guercino o del Pordenone. Fino al 1° maggio presso la spiaggia di Pinarella di Cervia avrà luogo il Festival Internazionale degli Aquiloni, che è giunto alla quarantaquattresima edizione.

Ponte del 1° Maggio: ecco dove andare

Per il Ponte del 1° Maggio si può ad esempio volare in volare in Sardegna e prendere parte alla festa di Sant'Efisio, il protettore della città di Cagliari. Dall'1 al 4 maggio si svolgono infatti processioni coloratissime in abiti tradizionali e a bordo delle traccas.

Chi ama fare trekking non può perdersi la maratona dell'Isola d'Elba in Toscana, mentre chi ama mangiare non può perdersi dal 28 aprile al 5 maggio la sagra del carciofo moretto a Brisighella, in provincia di Ravenna.

Roma ospiterà una serie di concerti gratuiti al Circo Massimo con artisti come Negramaro, Ultimo, Noemi e altri.

Milano offre mostre d'arte presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, la Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana, Villa Necchi Campiglio, e altri luoghi. Inoltre, ci saranno concerti di artisti internazionali nei giorni seguenti al 1° maggio, come il rapper americano Lil Tjay.

Verona propone visite a luoghi storici come la Torre dei Lamberti e il Museo di Castelvecchio, oltre a mostre d'arte temporanee.

Varzi (Pavia) celebra con "Varzi in Fiera" dal 25 aprile al 6 ottobre, un evento che combina cultura, natura e gastronomia locale.

La Sardegna offre diverse sagre e festival a fine aprile, come il "Mores Folk Fest" e il "GÙA FEST" a Carloforte, che celebrano la musica e la gastronomia locali.