Lancette avanti un'ora: tra sabato e domenica scatta l'ora legale 2025

Il momento è arrivato, e nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo sposteremo in avanti le lancette dell'orologio. Con la primavera torna l'ora legale 2025.

Ora legale 2025, quando?

Tecnicamente l'ora legale scatterà alle 2 di notte di domenica 30 marzo, quando le lancette degli orologi si sposteranno in avanti di un'ora. Il motivo della scelta di un orario così insolito è da ricercare nel fatto che, nella notte, il cambio causa meno disagi visto che in quella fascia oraria circolano meno bus, treni, aerei e mezzi di trasporto in generale.

Non servirà invece agire in nessun modo sui dispositivi digitali, che effettueranno l'aggiornamento in automatico. Il nuovo orario ci terrà compagnia fino a domenica 29 ottobre 2025, data in cui tornerà in vigore l'ora solare.

Quanto si risparmia con l'ora legale?

La controversa questione dell'ora legale è da diversi anni al vaglio della Commissione Europea, che già nel 2018 aveva promosso una consultazione pubblica per decidere se abolirla o meno. Mentre i Paesi nord-europei si erano espressi a favore, l'Italia si è sempre mostrata contraria.

I motivi sono legati all'importante risparmio energetico che questa scelta permette di ottenere. I dati Terna mostrano che nei sette mesi di ora legale 2024, il sistema elettrico italiano ha beneficiato di minori consumi di energia per 340 milioni di kWh, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 130.000 famiglie.

Attenzione al mini jet-lag

Passare dall'ora solare a quella legale e viceversa non significa solo dormire un'ora in più o in meno, o avere giornate più o meno lunghe. Gli effetti dello spostamento d'orario possono ripercuotersi nel nostro organismo.

La tipica stanchezza che può colpire nei giorni immediatamente successivi, l'insonnia e la difficoltà ad addormentarsi, sono solo alcune delle possibili conseguenze che il nostro corpo può manifestare in questo passaggio. Fortunatamente però si tratta di effetti temporanei sul ritmo circadiano, che possiamo combattere adottando alcuni stili di vita. Evitare di programmare attività particolarmente impegnative, fare un po' di attività fisica e concedersi delle passeggiate all'aria aperta potrà aiutare a regolare in fretta il nostro orologio biologico alla nuova ora.