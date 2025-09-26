Ryanair, dal 12 novembre carte di imbarco solo digitali

A partire da mercoledì 12 novembre, Ryanair introdurrà una novità importante per i suoi passeggeri: sarà possibile salire a bordo degli aerei solo con la carta d’imbarco digitale. Non sarà più accettato il biglietto cartaceo. Inizialmente, la compagnia aveva previsto che questa modifica entrasse in vigore già il 3 novembre, ma ha deciso di posticiparla per garantire una transizione più agevole per i viaggiatori. La scelta, secondo quanto dichiarato dalla compagnia, è stata fatta per evitare disagi in un periodo di minore afflusso di passeggeri, subito dopo le vacanze di inizio mese.

Ryanair, dal 12 novembre check-in digitale: ecco i dettagli

Dal 12 novembre 2025, Ryanair introdurrà le carte d’imbarco 100% digitali: non sarà più possibile scaricare o stampare il documento a casa. I passeggeri dovranno esibire la versione digitale generata tramite l’app myRyanair al momento del check-in online. In casi eccezionali, ad esempio se lo smartphone non è disponibile o in alcuni aeroporti che ancora non accettano i pass digitali, la compagnia potrà emettere una ristampa in aeroporto, ma con l’applicazione di un supplemento.

👉 Info ufficiali sul sito Ryanair

Negli ultimi anni Ryanair ha investito significativamente nel miglioramento della propria App, rendendo l’esperienza di viaggio più semplice e rapida per i suoi clienti. Tra le nuove funzionalità, troviamo "Order to Seat", che consente di ordinare cibo e bevande direttamente dal telefono e riceverli al proprio posto, "Live Flight Information" per gli aggiornamenti in tempo reale su gate e procedure di imbarco, e "Direct Disruption Updates", che informa subito i passeggeri in caso di disservizi. Secondo la compagnia, quasi l'80% dei suoi 206 milioni di passeggeri annuali già utilizza la carta d’imbarco digitale.

Quali multe rischia chi non ha la carta d'imbarco digitale?

Attualmente, Ryanair non ha ancora fornito dettagli chiari riguardo ai costi per chi si presenterà al gate con la carta d'imbarco cartacea, anziché digitale, dopo il 12 novembre. Tuttavia, sembra che sarà previsto un supplemento, che dovrebbe ammontare a 55 euro. In alcuni Paesi, come la Spagna e l'Austria, l'importo del supplemento potrebbe variare, ma la regola rimarrà la stessa. Come già avviene per i bagagli e altri servizi aggiuntivi, il costo extra potrebbe superare addirittura quello del biglietto, creando un impatto significativo per i viaggiatori.