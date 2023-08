Nella routine mattutina non può mancare l'attività fisica

Vari studi scientifici hanno già saldamente dimostrato che il momento migliore della giornata per svolgere attività fisica è la mattina. Per questo motivo, inserire nella routine da seguire appena svegli qualche esercizio fisico è utile per iniziare la giornata nel migliore dei modi, oltre che per sentirsi pieni di energia e aumentare la produttività.

Tutti i benefici dell'attività fisica appena svegli

Svolgere regolarmente esercizi fisici determina numerosi benefici per l’organismo, come migliorare la salute dell’apparato cardiovascolare e ridurre il rischio di sviluppare malattie croniche. Si riscontrano dei miglioramenti anche dal punto di vista emotivo, in quanto l’attività fisica determina la produzione di endorfine, l’ormone della felicità.

Secondo i professionisti del settore, tutti questi vantaggi diventano ancora più evidenti quando gli esercizi vengono svolti a inizio giornata, prima di iniziare le attività quotidiane. Oltre a sentirsi più energici e vitali, questa abitudine permette di stimolare l’afflusso di sangue al cervello, migliorando allo stesso tempo le funzioni cognitive.

Ancora, diversi studi hanno dimostrato una riduzione dello stress e della tensione muscolare. Insomma, un vero e proprio toccasana per il benessere dell’organismo e per prevenire una lunga serie di patologie, incluse malattie croniche e stati depressivi.

Inserire l’attività fisica nella routine mattutina non è affatto semplice, né conviene farlo da un giorno all’altro perché l’organismo si deve adattare. Per questo si consiglia di iniziare gradualmente, provando a svegliarsi alcuni minuti prima ogni mattina e inserendo qualche esercizio a moderata intensità. Senza dimenticare che, per iniziare al meglio la giornata, è importante anche svolgere una colazione sana e completa, proprio per compensare lo sforzo fisico.