Attività fisica all'aria aperta: i tanti benefici per la salute

La sedentarietà è un tema sempre più serio e, soprattutto tra i bambini e i ragazzi, è una malsana abitudine che può arrivare a compromettere il normale sviluppo dell’organismo. Di sicuro, un ottimo rimedio contro la sedentarietà è l'attività fisica, in particolare se viene svolta regolarmente e - magari - all’aria aperta (con le dovute cautele e precauzioni).

Rispetto a quello praticato al chiuso, infatti, lo sport outdoor, anche in inverno favorisce il miglioramento delle funzioni cardiovascolari ed è più solitamente più efficace per il potenziamento dell’apparato respiratorio. Il tutto, naturalmente, a maggiore ragione quando le condizioni meteo-climatiche sono adeguate.

Le differenze tra sport al chiuso e all’aperto

Fare attività fisica in maniera regolare è un’ottima abitudine per la salute fisica e mentale, perché permette di spezzare la routine quotidiana e di attivare i muscoli, l'apparato cardiovascolare e tutto l'organismo. Non è necessario effettuare sforzi intensi, ma anche solo una semplice passeggiata tra i boschi o un giro in bicicletta di qualche chilometro può essere sufficiente per rafforzare i muscoli e più in generale l’intero corpo.

I benefici sono ancora più significativi se l'attività viene svolta all'aperto, perchè entrano in gioco numerosi altri fattori. Per esempio, la presenza del sole e della luce naturale del giorno favorisce l’aumento dei livelli di vitamina D e migliora l’efficienza del sistema immunitario. Svolgere sport all’aperto, in mezzo al verde, stimola pure il buon umore e riduce lo stress, anche grazie al maggiore rilascio di endorfine.

Tutto questo senza considerare che la natura e i numerosi stimoli che l’ambiente esterno ci offre possono contribuire a sviluppare l’immaginazione e la capacità creativa, fondamentali durante gli anni dello sviluppo per i minorenni. Anche dal punto di vista metabolico i benefici sono molto significativi: mediamente outdoor si ha infatti un maggiore dispendio energetico, con più calorie e grassi consumati.